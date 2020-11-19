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北京银行：落实“六稳”“六保” 全力支持小微企业

2020年11月19日11:03  来源：人民网-财经频道
 

今年以来，受海外疫情、贸易摩擦、订单不足、成本上升等因素影响，小微企业处境较为艰难，“稳企业保就业”任务重要。北京银行全力贯彻落实金融支持“稳企业保就业”工作部署，通过加大信贷投放、创新产品服务、加强科技赋能、强化组织保障等方式，全面展开金融服务工作，携手受困企业共克时艰。

截至9月末，全行普惠金融贷款余额899亿元，较年初增加186亿元，增幅26.2%，比全部贷款增速高出15.4个百分点，增量占比达到15%。普惠小微客户数达到2.34万户，较年初增加2478户，增幅12%。

据了解，面对大量小微企业资金链出现紧绷的情况，北京银行第一时间研究落实举措，通过落实信贷支持政策、加强首贷续贷对接、完善内部绩效考核、杜绝违规融资收费、强化金融科技赋能、加大特色金融推广、拓宽融资支持方式，切实强化小微企业金融服务，支持生产生活秩序加快恢复及实体经济高质量发展。

同时，北京银行积极贯彻落实相关政策，全力用好、用足专项政策工具，加大对重点领域和关键环节的信贷投放力度，确保政策“雨露甘霖”直达受困企业。一是落实好再贷款再贴现政策。截至9月末，北京银行累计运用再贷款、再贴现资金发放贷款236亿元，在北京地区同业排名第一。其中，运用3000亿元专项再贷款发放贷款35亿元，运用5000亿元支小再贷款发放贷款52.4亿元，运用1万亿元普惠型再贷款发放贷款72.3亿元，累计操作再贴现76.8亿元。二是落实好延期还本付息政策。按照“应延尽延”的要求，6月以来，北京银行对普惠型小微企业延期还本75.9亿元，延期率62%，排在全国地方法人银行前列。三是落实好普惠小微信用贷款政策。截至9月末，北京银行普惠小微信用贷款余额31亿元，较年初增加17亿元，增幅121%。四是用好抗疫小微金融债政策工具。北京银行先后发行两批共计460亿元小微金融债，是市场上规模最大的抗疫主题小微金融债。截至9月末，相关资金已全部用于支持发放小微贷款，在疫情紧迫形势下，为受困小微企业送去了金融活水。五是落实减费让利、降低小微企业融资成本要求。北京银行对普惠小微贷款FTP优惠50个BP，并将普惠金融贷款相关指标考核权重提升至15%，从制度层面保障小微业务有序开展。今年1-9月，北京银行对公普惠小微企业贷款平均利率水平为4.68%，较去年同期新放普惠小微企业贷款利率下降0.63个百分点。

疫情冲击下，产业链、供应链循环受阻，特别是核心企业上下游的众多小微企业普遍面临更大困难与挑战。与此同时，出于疫情防控的考虑，不少企业转向远程办公、线上经营，对“非接触式”服务提出了新的更高要求，也要求银行与时俱进加强线上小微金融产品服务创新，通过完善服务链，帮助企业畅通资金链、稳住供应链。为此，北京银行积极响应小微企业需求，加快小微金融产品服务线上化、场景化、智能化升级再造，确保非常时期“服务不断档”、“体验更优质”。

一方面，充分发挥 “京信链”产品优势，有力支持供应链内小微企业平稳渡过疫情难关，全力推动产业链上下游协同复工复产。2020年1-9月，“京信链”业务发生额16.59亿元，供应商户数386户，核心企业68户；“京信链”业务累计发生额24亿元，供应商户数465户，核心企业77户，涉及10家分行，服务制造业、建筑业、医院、电商等众多产业链企业，辐射范围遍布山东、广东、陕西等多个省份。

另一方面，推出强化金融支持小微企业专属信贷产品“京诚贷”，专门服务受疫情影响临时停业、资金周转困难的小微企业，特别是影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游业企业，可通过无还本续贷、展期、调整还款计划等方式给予企业持续资金支持，解决企业资金周转难题。截至9月末，累计发放“京诚贷”2703笔、256亿元。

此外，完善线上小微金融服务体系。启动“线上信贷工厂”项目，加快流程梳理及业务优化。推出“银企户联”对公开户尽调及客户信息采集APP, 应用移动互联网、大数据、GPS定位等金融科技，缩短开户时间，强化风险管理，实现对公开户尽职调查线上化、智能化、标准化。启动“京匠工程”普惠金融业务中台系统建设项目，打造系统化、智能化普惠服务中台系统，支撑业务高效发展。推出“京e贴”在线贴现产品，客户通过企业网银发起贴现业务申请，系统自动报价、自动审批，最快30秒即可到账，真正实现全流程线上贴现，实现贴现服务“零距离”。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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