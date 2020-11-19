减税降费助力地方经济加速回暖

国家税务总局茂名市电白区税务局聚焦国家税务总局党委提出的“四力”要求，积极落实各项利企惠民减税降费政策，持续激发市场主体活力，助力地方经济加速回暖，更好服务“六稳”“六保”大局。今年1至9月，茂名市电白区累计新增减税降费3.06亿元，其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费1.49亿元；去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费1.57亿元。

今年以来，特别是新冠肺炎疫情发生后，电白区税务局积极推广“非接触式”办税服务，及时通过电话、短信、网站、税企微信群等方式，向广大纳税人第一时间传递税费优惠政策信息，辅导纳税人尽可能通过互联网办好税，减少外出接触风险。同时，以纳税人满意度调查为契机，开展全覆盖式大走访，逐户上门“一对一”“面对面”解决涉税难题，帮助纳税人实实在在享受国家税惠红利。

茂名市电白区粤运汽车运输有限公司是在这场战“疫”中切实享受到国家税惠红利的众多企业之一。该公司主要经营城市公交，在电白辖区内共有26条公交线路，296辆公共汽车。今年突如其来的疫情，让其营业额受到很大影响。据统计，粤运汽车运输公司今年春运的营业收入仅是去年同期的37.78%，2月的营业收入更仅是去年同期的10%。

“今年2月份，税务干部来电告诉我们，公司提供公共交通运输服务，可以免征增值税。这个消息对我们来说，就像是‘寒冬’遇见了‘春风’。”粤运汽车运输公司负责人刘爱斌说，“截至2020年10月所属期，公司已享受增值税减免 63.85万元，另外还享受社保费减免114.37万元。目前公司经营已恢复至85%左右，我们准备用省下来的钱购置新能源汽车，更好地服务广大市民，而且还能积极响应‘节能环保,绿色出行’的号召，一举两得。”

“现在退税速度提高了，最快一天能到账。”主营罗非鱼加工出口的茂名新洲海产有限公司不仅感受到了税务部门减税降费的大力度，还感受到了退税服务的新速度。为充分发挥出口退税对出口企业盘活资金、增添动能的积极作用，电白区税务局全面提速出口退税办理效率，大力帮助企业缓解疫情对生产经营的影响。

“税务部门主动作为，加快出口退税的办理，为出口企业收购罗非鱼原材料提供资金的保障，助力水产品养殖换季生产，也保障了出口企业持续不断的原材料供应，实现产销对接，有助打通养殖、加工、冷冻、销售全产业链条，真心点赞！”茂名市水产品行业协会会长陈伟富说。据统计，今年1至10月，电白区共办理出口退税4745万元，惠及辖区企业10户，涵盖制造业、批发和零售业、农林牧渔业等行业。

电白区税务局有关负责人表示，下一阶段，税务部门将继续不折不扣落实税费优惠政策，持续提升纳税服务效能，帮助企业减轻“包袱”，为地方经济发展增强“后劲”，服务“六稳”“六保”大局。 （刘涓涓 黄佩琪 刘展宏）

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