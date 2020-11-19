政策加持添力新服务 创新企业展现出强大发展韧劲

今年以来，疫情对实体经济造成前所未有的冲击，然而一些创新企业深耕于细分市场，积极践行新发展理念，在税惠政策和服务下劈波斩浪，展现出强大的发展韧劲和潜力。

借力好政策 企业闯关渡风雨

1至10月份线上+线下销售突破4285万元，同比增长287%，订单暴增300%。尽管疫情让不少外贸企业陷入困境，但绍兴市耐特驱动科技有限公司却交出了一份出色的成绩单。

2015年成立的耐特驱动是一家年轻的创新型企业。企业负责人王建锋介绍说：“企业专注于健康人体工程学升降领域，主要研发、生产、销售全自动升降桌。产品涉及机械电气设备、智能家居、商业办公家具、文化体育用品等大类，深受海外市场的欢迎。特别是疫情非常时期，居家办公成为“新常态”，给企业带来了新的商机。”

据统计，今年以来，企业在阿里巴巴国际站网店中，升降桌的月销售超1万台，仅4月份单月的销售额就超过了去年全年。

“销售逆势飞扬的背后除了办公习惯变化外，离不开税收的支持。”王建锋坦言，“企业在早期起步创业阶段也曾历经艰难，当时投入了大量的物力和财力，仅电商方面的费用，一年支出就达到上百万元。好在国家出台的一系列税收优惠政策，5年来累计减免各项税费525万元，今年仅出口退税这一项就达264万元，这些加厚版的税收红包帮助企业解决了资金难题，为企业发展注入了源源不断的动力。”

“最难熬的时候已经过去了！现在减税降费政策深度发力，精准直达，给企业发展按下了快进键。今年7月份，我们上线了境外官网和亚马逊店铺，并与美国、加拿大、英国、芬兰等30多个国家100多家企业达成长期合作。下阶段我们将围绕大健康概念，研发相关的衍生产品，积极开拓国内市场，布局更大的销售网络。”王建锋胸有成竹地展望着未来。

添力新服务 企业创新遇春风

在一块锈迹满盈的钢板上，工作人员用刷子蘸了神奇的药水进行擦拭。10秒钟后神奇的一幕发生了，原本钢板上厚厚的一层铁锈全部被擦除干净，展露出锃锃发亮的新颜。

“这款CKSP系列钢铁重腐蚀清理剂是公司最新研发的一款新产品，可将除锈速度提高50%至70%，整个除锈过程仅需10秒钟，实现了钢铁快速除锈防锈的中国首创。”嵊州春凯新材料有限公司负责人冯松峰介绍说。

嵊州春凯新材料有限公司专注金属表面处理技术研究、开发二十年。二十年来，春凯新材料迭代创新产品，也见证了税收服务的完善和发展。

“这些年企业在发展，税务也在变化。感触最深的就是税务部门与互联网的紧密融合。原来办税需要到大厅排队，现在掌上、网上、自助都可以办税，而且比之前时间更省，程序更简，办税成本更低。”冯松峰说，“税务部门铺网成路，跑出办税加速度，给企业带来了实实在在的便利。去年我还加入了征纳沟通平台，经常能收到税务部门推送的税收政策和办税提醒，帮助我们及时了解政策，熟练掌握操作，不打折扣享受税收改革红利。”

“税务给予阳光雨露，我们负责茁壮成长。”冯松峰细数着近年来嵊州税务服务的创新，税务干部反向跑改革、流动办税、远程服务…………一系列便民举措的落地更加坚定了创新创业的信心。“现在税收营商环境好，服务优，减税降费政策又给力，正是企业加速发展的机遇，我们要乘着便民服务的这股春风努力把企业做强做大。”

加力快帮扶 企业创业辟新风

走进嵊州市戈亿文化创意有限公司敞亮的生产车间，上百台缝纫机整齐排列，工人们正在紧张有序地在生产线上忙碌着。

“这批是演出服装，完工后将被发往美国。今年企业产销形势很好，订单已排到了明年8月。”公司负责人王鑫说。

服装产业是嵊州市的优势传统业，也是劳动密集行产业，同质化竞争严重。据不完全统计，嵊州市共有纺织服装业纳税人5000余户，如何在竞争激烈的市场上闯出一片新天地考验着企业的智慧。

“绝不能走寻常路，而要走差异化道路。”王鑫斩钉截铁给出了答案。经过细致调研，戈亿及时调整经营策略，将制造加工的重心从传统服装转到节日派对、动漫游戏、电影表演等创意服饰上。

“转型期间，税务部门及时跟进专业化的税收辅导，指导我们正确处理会计税收差异，解决我们在税收申报、财务处理上的疑虑，帮助建立涉税风险防控机制，使我们在发展路上走得更加顺畅。”财务经理彭向美表示，财务制度的健全使企业资金充盈，再加上创意服饰不受时间、款式的影响，今年企业经受住了疫情冲击波的考验，企业出口量不减反升，企业道路越走越宽阔。

为扩大产能，今年年初，投资4000多万元的新厂房正式投入使用。“税务联系员第一时间主动上门落实'三服务'，实地了解企业产销情况，面对面开展政策辅导，提醒我们可享受不动产进项税额一次性抵扣等相关税费优惠政策。”彭向美说，“无论转型期还是发展期，点点滴滴，方方面面，税务部门都替我们考虑到了，给予了无微不至的帮助，既有温度也有力度，值得点赞。”（沈盈舟）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)