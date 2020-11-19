新华社北京11月18日电 综述：多国人士看好RCEP红利

新华社记者

东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15日正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。多国人士表示，RCEP对于维护全球多边贸易体系具有重要意义，将推动成员国之间经贸合作，加速区域经济发展，助力疫情下全球经济复苏。

泰国副总理兼商业部长朱林17日表示，RCEP将有力促进泰国贸易和投资部门与整个东盟地区及其他成员国的合作。

泰国发展研究所高级顾问、国际关系问题专家威讪·布巴卫对当地媒体表示，RCEP让所有成员国能够在平等规则下进行自由贸易，这是包括泰国在内的区域内各国迈向多边自由贸易的重要一步。

泰国开泰银行研究中心17日发表研究文章指出，已与RCEP成员国有密切贸易投资关系的泰国将从RCEP中获得更多益处，包括贸易量增长、关税壁垒降低等。

马来西亚中华总商会17日发表声明说，RCEP的签署对世界多边贸易体系具有重要意义，协定有望成为推动疫情后经济复苏的重要引擎。

马来西亚中华总商会总会长戴良业在声明中说，RCEP有助于强化供应链，扩大东盟与东亚经济强国之间的商贸往来。马来西亚与RCEP成员国之间的贸易往来占该国对外贸易较大比重，协定将为马来西亚企业带来更多商机，有助于提升马来西亚经济实力。

菲律宾贸易和工业部16日发表声明说，RCEP涵盖内容广泛，覆盖人口众多，菲方相信该协定可以为包括菲律宾在内的本地区各国营造更稳定、更有利于发展的经济环境。

菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯在声明中说，目前菲律宾对RCEP成员国的出口占该国出口总额的一半以上，未来随着市场开放和关税降低，相信更多菲律宾特色产品能在该区域畅销。同时，基于各国在RCEP中对投资便利化的承诺，相信未来菲律宾可以吸引到更多投资。（参与记者：郁玮、林昊、明大军、任芊、袁梦晨、杨柯）

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(责编：乔雪峰、夏晓伦)