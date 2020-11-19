新华社长沙11月19日电 题：从“穷山臭水”到“田丰景美”——湖南一个山区贫困村的蝶变

新华社记者席敏

近千株桂花树迎风而立，成片的荷塘倒映着修葺一新的农居，两台水车欢快地扬起清澈的河水，游人成群结队……进入11月的金兴村仍是一派热闹的景象，村民们热情地张罗着将客人迎进农家乐。

金兴村位于湖南省城步苗族自治县茅坪镇，曾是远近闻名的贫困村。在许多村民的记忆中，挤在山坳里的村子耕地稀少，一条穿村而过的河沟常年漂浮着垃圾，一到夏天就臭不可闻。穷日子过久了，年轻人大都选择外出务工，留下老人和小孩在家。

“以前都是看天过日子，没想过穷了一辈子的生活能有什么改变，更没有心思去收拾村子的面貌。”金兴村党支部书记唐孝宽说。

精准扶贫开展以来，在驻村工作队的帮扶下，桥梁道路、安全饮水、农田灌溉等基础设施相继完善。村民们一合计，将分散在各家各户的耕地集中连片，整理稻田、栽种莲藕，又放养鲤鱼等品种。以200多亩稻田荷花养鱼基地为主打造的乡村休闲综合旅游项目，成为村里首个脱贫致富项目。

今年夏天，满塘荷花吸引了周边县市的游客前来观荷垂钓。这个过去无人问津的小山村变成周边游客的好去处，一天可接待游客600多人，村民的干劲儿更足了。

观念一变天地宽。种西瓜和药材，养山羊和土鸡，一个又一个产业在金兴村出现，涌现出一批脱贫致富带头人。

阳光柔和地洒在田间地头，37岁的脱贫户唐孝柱正与村民采摘、搬运红茄，准备装车发往广东。由于妻子患病不能干活，两个小孩正在读书，过去一家生活困顿，全靠他一人打工维持生计。

考虑到唐孝柱有种植蔬菜的经验，驻村工作队和村干部鼓励他回村种植红茄。唐孝柱顾虑重重，驻村工作队队长贺友涛一句“你只管把菜种好，剩下的交给我”，让他吃了“定心丸”。2018年，唐孝柱返乡种植50亩红茄，驻村工作队为他在东莞找到销售渠道，最终获利15万元，唐孝柱顺利脱贫了。

如今，荷花鱼、林下养鸡、红茄、石材加工、光伏发电、休闲观光旅游等产业在金兴村蓬勃发展，村民人均纯收入由2017年的不足5000元增至去年的8000余元，村级集体经济收入由原来负债数十万元到年收入10多万元。

村中新修的一个文化广场，不仅是村民茶余饭后散步聊天的场所，还成了村民发挥才艺的地方。村妇联主席杨寒娣说：“跳广场舞的妇女逐渐多了起来，我们自编自演的小品《八十万的妈》还拿了县里一次文艺汇演的二等奖呢。”

今年夏收过后，金兴村对穿村而过的河沟动了一番“大手术”。清除淤泥、拓宽河道、整修堤坝，并购买了6只漂流艇、8艘游览船，这条昔日臭水沟摇身一变，成为一个漂流项目。

“等到明年夏天，来我们村游玩的客人会更多。”唐孝宽说。

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