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2020年华侨华人创业发展洽谈会开幕

2020年11月20日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社武汉11月19日电  由湖北省人民政府、国务院侨务办公室、武汉市人民政府共同主办的2020年华侨华人创业发展洽谈会19日在武汉开幕。

　　全国政协副主席辜胜阻出席开幕式并致辞，他鼓励广大侨胞汇聚中华情、同圆共享中国梦；促进双循环、协力共谋大发展；呵护地球村、携手共建共同体。

　　中央统战部副部长、国务院侨办主任潘岳在讲话中肯定广大侨胞在支持中国现代化建设，传承中华优秀传统文化，推进中西文明交流方面发挥的重要作用，勉励“华创会”未来成为侨胞参与国家发展战略、凝侨心汇侨智聚侨力、助力改革咨政、推进中西文明互鉴的平台。

　　“华创会”创办于2001年，坚持立足湖北、面向中西部、服务全国，招才引智、招商引资、合作共赢。今年的“华创会”以“万侨同心、重振共赢”为主题，举办开幕式、武汉论坛及系列专场活动。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月20日 06 版）
(责编：牛镛)
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