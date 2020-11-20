上海前十月利用外资增长6.2%

本报上海11月19日电 （记者田泓）上海继续成为中国乃至全球最富吸引力的外商投资热土之一。今年1至10月，上海实际利用外资达到171.79亿美元，同比增长6.2%，总部型经济不断壮大。据介绍，上海新增跨国公司地区总部43家、研发中心16家。目前，落户上海的跨国公司地区总部和外资研发中心已累计达到763家和477家。今年以来，上海率先出台全国首部地方外商投资条例，外商投资的手续更便利，权益保障更周全。
国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转 人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】
发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施 人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】