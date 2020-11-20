上海前十月利用外资增长6.2%

本报上海11月19日电 （记者田泓）上海继续成为中国乃至全球最富吸引力的外商投资热土之一。今年1至10月，上海实际利用外资达到171.79亿美元，同比增长6.2%，总部型经济不断壮大。据介绍，上海新增跨国公司地区总部43家、研发中心16家。目前，落户上海的跨国公司地区总部和外资研发中心已累计达到763家和477家。今年以来，上海率先出台全国首部地方外商投资条例，外商投资的手续更便利，权益保障更周全。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 06 版）

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