福建泉州推进第三次全国国土调查工作 总体质量位居全省前列

人民网泉州11月20日电（刘燕婷）第三次全国国土调查工作事关生态文明建设全局，据泉州市自然资源和规划局消息，自第三次全国国土调查工作开展以来，泉州市11个县（市、区）三调初始成果均已通过国家级核查，三调成果总体质量位居福建全省前列。
泉州市下发《泉州市第三次全国国土调查实施方案》《泉州市第三次全国国土调查领导小组办公室工作规则》《泉州市第三次全国国土调查成果市级预检方案》等文件，将三调工作纳入绩效评估内容，督促县（市、区）落实主体责任、领导责任、工作责任。同时，建立过程质检、成果预检、专项核查的多层次、全方位质检体系，对所辖县（市、区）开展全覆盖过程质检、成果预检。对技术力量薄弱地区，邀请省三调办专家开展联合蹲点指导，要求县（市、区）必须聘请监理单位，对调查成果进行全面质检，加大县级自检力度。
泉州市还下发《关于做好泉州市第三次全国国土调查统一时点更新调查暨2019年度土地变更调查工作的通知》《关于加快推进泉州市第三次全国国土调查工作的通知》等文件，明确要求县级三调办在疫情时期强化安全生产保障，确保三调工作经费足额拨付到位，确保三调工作顺利进行。
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