福建泉州海岸线长600.36公里 修测阶段性成果显现

人民网泉州11月20日电（刘燕婷）追加250万元年度预算、增设陆海分界修测组，啃下历史围垦、废转盐田和围填海等历史遗留问题区域岸段的海岸线划定等难点问题……自去年8月福建省启动海岸线修测工作以来，泉州市自然资源和规划局海岸线修测工作取得积极进展。

根据修测阶段性成果，泉州大陆海岸线和有居民海岛岸线长约600.36公里，其中大陆海岸线471.33公里，有居民海岛岸线129.03公里。日前，自然资源部东海局已完成对泉州海岸线修测成果数据的第二轮审查，数据审查通过率为58%，通过率居全省第一。

给资金 追加年度预算250万元

据了解，为保障海岸线修测工作顺利推进，泉州及时追加年度预算250万元，并专门从年度海域管理专项资金和国土三调经费中给予统筹安排修测经费。

根据修测任务要求，泉州市自然资源和规划局在依托原有成立的泉州市第三次全国国土调查领导小组办公室的基础上，增设陆海分界修测组，抽调海域科、调查科、规划科等相关科室人员组成，负责海岸线修测具体实施工作。

啃难点 合理合规确定海岸线走向

历史围垦、废转盐田和围填海历史遗留问题区域岸段的海岸线划定，是泉州本轮海岸线修测工作的难点所在。

为确保海岸线修测工作的全面性和准确性，在技术单位完成海岸线外业测量并初步绘制出海岸线走向后，泉州市自然资源和规划局立即组织沿海县（市、区）及发改、水利、交通、林业、海洋渔业、港口和海事等相关部门召开会议，共同对每个岸段的岸线走向进行分析、讨论，广泛充分征求各方意见建议。

同时，加强与技术单位的沟通协作，结合现场踏勘、测量情况和各地提供的佐证材料，合理合规确定海岸线走向，共划定双线岸段1127条，总长度245.65公里。

保质量 把好三级质量控制机制

为确保岸线修测质量，泉州市自然资源和规划局加强对技术单位的培训指导，认真执行《全国海岸线修测技术规程》，严格落实技术承担单位内部质量检查、省级成果自查、国家级审查的三级质量控制机制。对国家级、省级审查反馈的意见，逐条逐项认真细致修改完善，做到条条有落实、件件有回音，不断提高修测质量。

据介绍，下一步，该局将进一步加强与技术单位的密切配合，对修测成果进行查缺补漏、完善提升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)