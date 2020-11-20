让古城留住古早味 福建泉州编制古建筑修缮导则

人民网泉州11月20日电（刘燕婷）宋元时期被誉为“东方第一大港”的泉州城，有着千年历史，境内古建筑星罗棋布。有关数据显示，福建泉州市共有1.3万余栋历史建筑普查线索，正式公布1199栋，挂牌保护的传统历史建筑669幢。
为更好地保护利用古建筑，让泉州古城更有古早味，今年以来，在积极推进申遗工作和向福建省政府报批《泉州市历史文化名城保护规划》的背景下，泉州市自然资源和规划局紧密结合古城保护规划设计实践，加快编制《泉州古城传统建筑修缮技术导则》，进一步完善古城保护技术与实践方法，加强和提升泉州的古城保护工作。目前，编制工作取得积极进展，已形成《泉州古城传统建筑修缮技术导则（初稿）》。
中山路、西街，泉州人耳熟能详的古城街巷代表，节假日，是游客集中打卡的“网红点”，平日里，亦是泉州城人间烟火的温馨所在。编制过程中，结合历史文化名城保护规划和中山路、西街等历史街区保护规划，泉州市自然资源和规划局以空间研究为切入点，从战略上对古城空间保护进行控制与引导，并对城市街道、绿化、广场、街景等公共空间环境进行研究。
同时，围绕中山路（涂门街-钟楼）综合提升、八卦沟古城水系保护提升、小山丛竹公园及周边区域规划研究、通政巷、花巷等街巷规划提升的规划设计和工程实践，对古城传统建筑的保护修缮提炼出涵盖形制、风貌、结构、功能、空间完善等各方面控制要素索引40余项，并逐一明确相应修缮要求。
据了解，下一步该局还将继续结合历史文化名城保护规划和相关历史街区保护规划的审批工作，对《泉州古城传统建筑修缮技术导则（初稿）》进行修改完善，及时提炼总结出一套行之有效、科学合理的技术指导方法，纳入形成《古城保护技术导则》。
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