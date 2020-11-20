线上“司机之家”发布 切实增强货车司机获得感、幸福感

“十四五”时期，我国将依托公路服务区、普通国省干线公路加油站、物流园区加快推进“司机之家”建设，提升服务覆盖范围，使广大货车司机能够“喝口热水、吃口热饭、洗个热水澡、睡个安稳觉”，切实增强货车司机的获得感、幸福感、安全感。

记者从中国公路学会获悉，11月19日，由中国公路学会主办的全国司机之家建设运营经验交流会在广东佛山举行，交通运输部运输服务司司长徐亚华在交流会上表示，“司机之家”建设承载着党中央、国务院对改善货车司机工作休息条件和生活品质的殷切希望，必须进一步增强责任感、使命感和紧迫感，推出让广大货车司机愿意用、用得起的服务，坚决不搞“阳春白雪”、坚决不搞高大上，一定要接地气、接烟火气，把“司机之家”办好办实。

“在全总的大力推动下，司机之家建设工作取得良好进展，到今年年底，全国按照交通运输部颁布的标准，将建成400个司机之家。”据徐亚华介绍，“十四五”时期是“司机之家”建设从试点探索转向全面推进的关键时期，各地要系统谋划“司机之家”布局规划，着力扩大覆盖范围，创新运营模式，完善服务功能，推进线上线下协同发展，开创“司机之家”建设运营新局面。

据了解，为引导更多的货车司机到司机之家休息，交通运输部组织全国货运平台的建设运营单位中交兴路开发线上司机之家，在着力扩大覆盖范围、完善服务功能的同时，创新运营模式、推进线上线下协同发展，开创“司机之家”建设运营新局面。

“司机之家是关爱、服务广大货车司机的利民举措。”中交兴路总裁江天在发言中表示，线上“司机之家”以数字引领和精准服务为根本路径，实现线下优质“司机之家”的线上化，通过线上联网的精准呈现，为货车司机提供“司机之家”精准位置、联系电话及推荐、预约等相关服务。（记者乔雪峰）

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