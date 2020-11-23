补上金融短板  拓宽致富门路

夜幕降临，在四川开江县甘棠镇冠子山村，村民从各自家中陆续来到村委会，听“农民（金融）夜校”校长、驻村干部沈育民讲征信知识，普及诚信教育。从2017年人民银行成都分行启动“萤火虫工程·农民（金融）夜校”志愿服务项目以来，夜校已经成了四川很多贫困乡村的一道风景。

近年来，中国人民银行充分发挥金融行业优势，通过金融服务、定点帮扶、消费扶贫等志愿服务项目，拓宽贫困户致富门路，有效助力全面打赢脱贫攻坚战。

金融知识助脱贫

家住四川昭觉县特口甲谷乡扭普莫村的李木色且，是村里第一批享受精准扶贫政策的帮扶对象。在金融夜校的课堂上，他学到了扶贫贷款、移动支付等现代金融知识。

“金融夜校的培训经历，让我产生了申请贷款养殖肉羊的想法。”李木色且说。了解到他的想法后，金融夜校的老师指导李木色且申请扶贫小额贷款。“我用这些钱养了80多头羊，当年就出栏30多头，挣了8万块呢！”李木色且笑着说。

曾经，不少贫困地区群众像李木色且一样，金融知识较为缺乏。人民银行系统各级志愿服务组织针对这一问题，深入田间地头宣讲假币识别、防范电信诈骗、个人征信等金融知识，增强他们利用金融服务发展生产、脱贫致富的能力。今年前9个月，人民银行系统志愿服务项目共组织针对农村地区的金融知识宣传活动1.9万次，受众近3000万人。

金融服务上水平

“信用真的能当饭吃！”这是云南金平县金水河镇老刘村村民朱德明常挂在嘴边的一句话。从申请5000元贷款被接连退回3次，到顺利获得当地农信社20万元优惠利率贷款，朱德明实实在在感受到人民银行金平县支行“重塑信用”志愿服务项目的好处。

推动农村信用体系建设，是提高贫困地区金融服务水平的重要一环。近年来，人民银行通过志愿服务项目充分满足贫困人口就业生产等融资需求，提升深度贫困地区基础金融服务水平，优化贫困地区金融生态环境，推动发展普惠金融，强化支付服务基础设施建设，推进移动支付便民工程……截至今年9月末，全国贫困地区以银行卡助农取款服务为主体的基础支付服务村级行政区覆盖率达99.7%，全国累计建立农户信用档案1.88亿户，对1.32亿户农户开展了信用评定。

定点扶贫“拔穷根”

为改变贫困地区落后面貌，人民银行以定点帮扶类志愿服务项目为抓手，引导培育当地特色产业，帮助贫困群众在“家门口”就业，增强贫困地区自我造血功能。

人民银行广东肇庆市中心支行运用“百行扶千村”志愿服务项目探索“联络员+志愿者+融资对接平台”的帮扶模式，组织市内100家以上银行网点，对全市111个省定贫困村定向提供金融服务。今年前9个月，人民银行系统超过1.4万名志愿者参与了2000多个定点帮扶志愿服务项目，帮助贫困地区“拔穷根”。

除了定点扶贫外，人民银行系统还以志愿服务项目推动金融服务与乡村电商服务融合发展。今年前9个月，人民银行系统志愿服务项目通过电商平台助销农产品300吨，价值1300万元。

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 18 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)