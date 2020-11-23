原标题：生态旅游精品线路和示范景区助力我国培育生态经济增长点

新华网深圳11月22日电（记者李晓玲）近日在此间举办的中国生态旅游产业高峰论坛，发布了中国生态旅游十条精品线路和十大示范景区，以期培育新的经济增长点，满足人民群众日益增长的优美生态环境的需求，助力实现“美丽中国”远景目标。

由国家林业和草原局指导，中国林业生态发展促进会主办的中国生态旅游产业高峰论坛，吸引了包括学术界、文旅界在内的数百名嘉宾汇聚特区深圳共话中国生态旅游产业发展。

论坛期间，中国生态经济学学会发布了首批中国生态旅游十大示范景区名单，包括河北塞罕坝国家森林公园、西藏巴松措国家森林公园、新疆喀拉峻国际生态旅游区、四川九寨沟风景名胜区、江西鄱阳湖湿地公园、宁夏沙坡头国家级自然保护区、广东肇庆星湖风景名胜区、湖北神农架国际生态旅游区等景区入选。

同日还发布了十条中国生态旅游精品线路，包括大香格里拉生态旅游线路、川西大九寨生态旅游线路、新疆天山丝路北道生态旅游线路、西北丝路文化生态旅游线路、长江三峡生态旅游线路、秦巴山地生态旅游线路、海南热带风情岛生态旅游线路、海上丝路生态旅游线路、东北边境生态旅游线路在内的线路入选。

近年来，随着我国生态文明建设地深入推进，作为生态文明建设的重要载体，生态旅游已经成为我国将“绿水青山”变成“金山银山”的必由之路。当下，我国积极推进生态旅游中心城镇和特色乡村建设，努力使生态旅游成为推动我国绿色发展的先行示范产业，成为振兴乡村经济、营造美丽宜居环境的富民产业。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)