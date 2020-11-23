原标题：2025年要建成全球新型智慧城市标杆

北京“‘十四五’智慧城市发展行动纲要”征求意见——

2025年要建成全球新型智慧城市标杆

未来5年，北京城将变得越来越“聪明”。近日，市经信局发布《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要(征集意见稿)》并向社会各界征求意见。根据征集意见稿，到2025年，北京将建设成为全球新型智慧城市的标杆。

超前布局量子通信等前沿技术

全球新型智慧城市的标杆作用将体现在哪些地方？

根据征集意见稿披露的发展目标，到2025年北京城市整体数据治理能力将大幅提升，重点领域的智慧化应用水平大幅跃升。具体来看，“一网通办”惠民服务将便捷高效，“一网统管”城市治理智能协同，根基强韧、高效协同、蓬勃发展的新一代智慧城市有机体基本建成，全面支撑首都治理体系和治理能力现代化建设。

在列出的6项主要任务中，首先就是“夯实智慧基础”。记者获悉，本市将持续扩大5G网络建设规模，积极推进千兆宽带接入网络建设，加快基于IPv6的下一代互联网部署，开展冬奥会(北京赛区)、城市副中心等重点区域的光缆建设；推动建设北京人工智能超高速计算中心和全球领先的绿色数据中心，向全市提供普惠、共性AI算力支撑服务；推动人工智能服务赋能千行百业。

与此同时，一批前沿技术有望在未来5年布局。按照征集意见稿，本市将加快“三城一区”科技创新能力建设，超前布局6G、量子通信、脑科学等前沿技术，开展5G超高清视频直播、自动驾驶、自动化物流等典型场景的示范应用，全面提升数字经济技术创新能力。

本市还将加快推进大数据立法，出台大数据相关地方法规，明确各方主体在数据确权、共享、开放、应用等方面的义务和责任，确立数据安全管理规范，保护个人隐私，为数据在全社会范围有序流动创造条件。

推进医疗等重点服务“指尖办理”

城市变得“智慧”了，政务服务也将更加便利。

征集意见稿披露，在“一网通办”方面，本市将全面推进政务服务事项统一入口、统一预约、统一受理、统一赋码、协同办理、统一反馈，继续推进“一网、一窗、一门、一次”改革。

这也将让更多事情在网上就能办、在手机上就能办。据悉，本市将进一步推动数据共享和业务协同，实现更多电子证照在政务服务领域应用，大力推进政务服务事项全流程网上办理；同时，加速落实指尖行动计划，分批实现交管、税务、医疗、不动产等重点服务事项移动端办理。

深受老百姓认可的“接诉即办”也将纳入智慧城市的建设任务中。本市将利用大数据平台加速推进基层应用与垂直业务部门系统的融合集成，推动接诉即办、吹哨报到、未诉先办等业务应用在街道与社区全程线上办理，构建“市、区、街、居”四级通达互联网协同办公平台。

交通出行将推行“一码通乘”

与市民息息相关的健康服务、社区管理、在线教育、交通出行等也将插上“智慧翅膀”。

在住的方面，智慧平安小区行动计划将开展社区、楼宇安防系统智慧化改造；吃的方面，将促进食品、药品可追溯一致性标准实施，加强进口食品冷链监管；学的方面，将汇聚终身教育领域资源，推动“互联网+教育”，加快智慧教室建设，对接“学分银行”，探索建立多种形式学习成果认定机制。

健康管理方面，将健全覆盖全人群、全生命周期的健康服务体系，推动以社区智慧家医为抓手的7×24小时个性化健康管理服务；推动电子病历、医学影像等数据在不同层级医疗卫生机构间的授权使用；强化重大疫情跟踪体系，完善传染病监测网络，运用大数据支撑重点人群排查；推动重大疾病预防控制智能化体系建设，提升疫情监测预警和应急响应能力。

交通方面，将推动智能信号灯“绿波调节”，推广公交信号优先系统，开展试点区域内特种车辆的“一键护航”，提升道路通行效率；优化出行体验，推行“一码通乘”，推动定制公交、预约出行、共享单车、汽车分时租赁等多样化出行模式。（记者 曹政）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)