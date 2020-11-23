原标题：收获健康 共享快乐 江西省第六届全民健身运动会圆满落幕

11月19日，江西省第六届全民健身运动会闭幕式暨颁奖仪式在江西省体育馆举行。江西省体育局党组书记、局长晏驹腾宣布江西省第六届全民健身运动会闭幕，江西省体育局党组成员、副局长林军宣布江西省第六届全民健身运动会获奖名单，江西省体育局党组成员、副局长张祖平致闭幕词，江西省纪委、省监委驻文化和旅游厅纪检监察组组长雷朝晖出席闭幕式并为获奖单位颁奖。

本届全民健身运动会是在疫情防控常态化下举行的一场规格高、示范性强、参与人数多的体育盛会。在近6个月的时间里，参与全民健身活动的群众达千万人次以上，唱响了体育抗疫的主旋律，释放了体育动能，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，助力加快恢复生产生活正常秩序，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，贡献了体育的力量。

本届运动会有104个单位受到表彰。南昌市体育局、九江市体育局、景德镇市体育局等11个单位获“最佳组织奖”；进贤县教育体育局等64个单位获“优秀组织奖”；江西省直属机关工作委员会、省金融办、省农业厅等6个单位获“全民健身贡献奖”；江西省足球协会、江西省篮球协会、江西省乒乓球协会等16个单位获“优秀体育协会奖”；中国银行股份有限公司江西省分行等7个单位获“突出贡献奖”。

全民健身运动会是我省在全国首创的群众体育品牌赛事。本届运动会在发扬往届运动会优势的基础上，开展了丰富多彩的赛事活动，掀起了收获健康、共享快乐的全民健身新热潮。体现出了社会参与度高、传播影响力大、基层参赛面广等特点。从社会参与度上看，全省11个地市及其县区都举办了本级运动会，参与率达到100%；社会力量办赛参与全民健身运动会数量也有了较大的突破。从传播影响力上看，除传统宣传渠道外，本届运动会广泛采用了图片直播、视频直播等方式。从基层参赛面上看，运动会坚持“重心下移，普惠群众”的原则，进社区、进农村、进企业，让更多的基层群众参与到了运动中来。

本届运动会历时半年，分两个阶段在全省范围举行。第一阶段从6月至9初，由各市、县（区）、行业系统、部门（单位）和体育协会等开展分赛区活动，组织开展本地、本行业系统、本部门（单位）全民健身运动会，全省11个地市100个县区都开展了多种形式的比赛。第二阶段竞赛自9月14日至11月19日开展集中比赛。在2个月里，除龙舟、风筝、航海航空模型、羽毛球、轮滑等5个项目将分别在景德镇、庐山西海、省航空运动管理中心、鹰潭、崇义举行外，其他项目均在南昌集中办赛。同时广场舞和门球两个比赛项目还增设了乡村组，为农村健身群众提供了一个直接登上省级舞台表演才艺的机会，起到发挥引领示范作用，促进了全省农村经常参加体育锻炼的人口不断增长。

此外，本届运动会在赛事期间，还举办了“全民健身论坛”、“全民健身成就展”、“全民健身新闻评选”、“全民健身摄影大赛”、医疗健康公益行、体育健康扶贫。组织开展了火炬传递，会徽、吉祥物、奖牌、竞赛项目征集，居家健身、网络对战、技能挑战比赛，健身积分福利卡，健身达人评选等形式多样的线上活动，营造了浓郁的全民健身氛围。

(责编：夏晓伦、毕磊)