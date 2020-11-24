泉州版“名家讲坛”让企业家“现身说法”

泉州市是福建省经济强市，民营经济活跃，截至10月底，市场主体总量已达116.4万户，规模以上企业众多。

为推广标杆企业的成功经验，分享成功企业家的创业心得和管理智慧，多年来泉州市工信局连续举办“企业管理创新”名家讲坛，至今共举办29期。2020年是该讲坛走过的第一个“十年”，时光沉淀，如今它已成为泉州市宣传推广企业先进管理经验，促进企业经营管理者跨界交流、学习提升的重要渠道和平台。

创办泉州市“企业管理创新”名家讲坛，是泉州市工信局实施企业家素质能力提升培训专项工作的一项重要举措，进一步激发了企业家“心无旁骛创新创造，踏踏实实办好企业”的激情与信心，助推企业创业创新、转型升级，为企业高质量发展作出积极贡献。

据介绍，名家讲坛主要通过邀请泉州市知名标杆企业家“现身说法”，组织到企业参观考察并分享企业家的创业经验和管理智慧，或邀请国内著名经济管理专家传播先进理念和管理思维，让企业家边学习边思考边交流，在思维碰撞中得到启发、转型升级。名家讲坛创办至今，先后受邀的嘉宾有七匹狼集团董事长周少雄、匹克集团董事长许景楠、特步集团总裁丁水波、柒牌集团董事长洪肇设、九牧厨卫董事长林孝发等知名标杆企业家，他们在本土扎根深耕多年，分别致力于各行各业多个领域，其发展理念和创新发展之路可以为中小企业发展提供学习借鉴。

今年来，泉州市工信局已联合各类培训（服务）机构举办线上培训公开课62期、线下沙龙8期，培训超15万人次。除了继续举办名家讲坛，泉州市工信局还组织征集10场优质“在线学堂”直播培训活动，目前已成功举办7场，为企业送管理、送技术、送服务，如邀请北京海川视野管理咨询有限公司董事长、清华大学、北京师范大学等院校客座教授郑敬普做“组织进化与创新增长”主题分享。还组织征集20场“企业家精英沙龙活动”，目前已成功开展8场，主要围绕企业管理创新转型升级、人才培养、目标绩效系统、信息管理、财务转型等内容分享企业家的成功经验与管理心得、探讨企业或行业经营管理的热点、难点问题。（刘燕婷 洪家鸿）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)