福建泉州重点流域水生态环境保护“十四五”规划工作取得阶段性进展

据福建泉州市生态环境局消息，近期，《泉州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划要点》（以下简称《规划要点》）已通过生态环境部太湖东海局和福建省生态环境厅的审查。

据介绍，早前泉州市生态环境局已先行委托福建省环境科学研究院，开展《泉州市“十四五”重点流域生态环境保护形势分析及重点任务研究》。在经过多次资料收集、调查研究、现场踏勘和走访座谈，2020年8月底基本完成《泉州市“十四五”重点流域生态环境保护形势分析及重点任务研究》，形成各控制单元的“水环境-水资源-水生态”问题清单，并在此基础上提炼生成该《规划要点》。

《规划要点》按照“一点两线”“三水统筹”“四个在哪里”的要求，开展“十四五”水生态环境保护工作系统谋划，初步谋划了119个规划项目，约177亿元。

该《规划要点》针对泉州流域特点，一是确定以“两江一湾”（两江：晋江、洛阳江，一湾：泉州湾）为保护重点，兼顾其他入海诸河和闽江、九龙江源头地区，建设“山水融合、人水和谐”的生态泉州之“大美两江”。

二是提出“三水统筹”规划总目标。在水环境上，重点改善西溪流域和梧垵溪、坝头溪等沿海独流入海流域水质，巩固提升洛阳江和山美水库水质，确保全流域水质优良比例和水功能区水质达标率持续提升，黑臭水体长制久清，实现“水净河清”的目标；在水资源上，大幅提高节水效率，持续降低万元GDP用水总量，改善晋江干流、东溪干流、西溪干流、湖洋溪水系连通性，全面保障最小下泄流量和石砻断面河流生态流量，实现“有河有水”的目标；在水生态上，强化山美水库、惠女水库、泗州水库等重点湖库水生态风险防控，加强各类鱼类、水鸟等栖息地保护，推进河道生态修复和河口湿地恢复，分类分批补建仿自然通道，逐步恢复鳗鱼等鱼类洄游通道，深化桃溪流域水生态文明建设，实现打造福建省“美丽河流”样板的目标。

三是明确水生态环境保护分区重点。西北部溪流涵养区实现“山水融合、有河有水”的目标；中部溪流实现“人水和谐”；东南部溪流实现“陆海统筹”“白鹭飞翔”。

四是构建“法、治、集、节、通、控、修”任务体系。在水环境上，推动《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》《泉州市市区内沟河保护管理条例》等条例落地落实，强化依法治水；并开展千吨万人以上饮用水水源地综合整治，完成“千吨万人”水源地环境问题整改销号，逐步开展县级、农村黑臭水体治理等。在水资源上，深化国家节水型城市建设，全面推动工业节水、城镇节水、农业节水，提高生态用水量，并继续推进江河湖库水系连通建设。在水生态上，针对湖库富营养化风险问题，以山美水库、惠女水库等重要湖库以及氮磷浓度较高的“千吨万人”湖库型水源地为重点，强化湖库控藻和库区周边控源截污；推进万里安全生态水系建设，计划建设和恢复自然生态河道、河床、护坡840.6公里，同时推进23条河流清新流域建设等。（刘燕婷 林青峰）

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