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福建泉州深耕“城市矿产” 完善循环经济体系建设

刘燕婷 吴博闻

2020年11月24日09:41  来源：人民网-财经频道综合
 

　　废弃资源再生利用被形象地喻为挖掘“城市矿产”，是完善循环经济体系的重要一环。

　　福建泉州市高度重视循环经济的发展建设，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，泉州市工信局围绕泉州市的产业特点，通过推动园区循环化改造，创建示范试点单位等措施，引导再生资源行业健康可持续发展，积极探索具有泉州特色的循环经济发展之路。

　　泉港石化工业园区、福建海西再生资源产业园区是泉州的示范试点典型单位，深耕“城市矿产”“互联网+绿色回收”领域，目前这两个园区的建设有了新的成效，城市的循环经济体系建设又向前迈进了一步。

　　示范先行，建设循环经济示范园

　　泉港石化工业园区是泉州市的循环经济示范试点典型单位，园区通过完善管理制度，将循环经济建设融入到入驻园区项目的各个方面，已初步建成以炼油乙烯为主，涵盖有机原料、合成材料、精细化工、橡胶和塑料制品等石化产业链的特色循环经济示范企业群。

　　该园区重视清洁生产队建设，经过对落后设备、工艺的淘汰，优化产业结构，解决工业结构性污染问题，实现资源循环利用。园区通过建立污水回用、废气回收处理与综合利用、废渣资源综合利用等系统，提高资源利用率，园区年可减少排放二氧化硫0.736万吨，化学需氧量（COD）0.0834万吨，氨氮排放量0.0287万吨、氮氧化物排放量0.028万吨、工业废水排放354.727万立方米、工业固体废物处置量降低了5.8921万吨。园区通过建立园区热能的梯级利用体系，提高热能利用率；通过建立公用管廊，初步实现园区的集中供热，蒸汽供应能力788吨/小时，最高温度可达350℃，年可节省10万多吨标煤。

　　以点带面，完善城市再生资源回收体系

　　泉州市通过建设福建海西再生资源产业园区，完善了城市再生资源回收体系。该园区是福建省循环经济示范试点单位、国家“城市矿产”示范基地，地处海峡西岸经济区中部的泉州南安市。

　　该园区在国家“城市矿产”示范基地的建设中，完善了循环经济产业链，初步形成资源循环利用的产业链和企业共生发展的产业群，促进了社会、经济、生态环境层面的良性大循环。

　　园区内规划建设了科研/信息/教育培训中心、回收体系、仓储物流中心、污水处理厂、橡塑加工区、拆解集控区等项目，并计划构建“铜、铝、镍等有色金属深加工产业链”“废橡塑‘高值化’回收再利用产业链”“海峡两岸再生资源先进装备制造产业链”三大产业链。

　　目前，园区目前已入驻企业28家；完成整合回收网点近1000个，在泉州市各县区进行分拣中心选址建设，并建成交易市场1个；正式上线了海西回收APP，进一步创新回收模式，扩大回收覆盖面，丰富城市资源回收再利用体系。

　　绿水青山，就是金山银山。泉州市通过循环经济体系的建设，不断扩大产业链覆盖范围与覆盖深度，将绿色发展理念融入工业的转型升级当中，提高了资源综合利用的水平，兼顾经济、生态和社会效益的平衡发展。(刘燕婷 吴博闻）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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