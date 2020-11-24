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福建泉州打造多元渠道 当好民营企业的“服务员”

刘燕婷 陈曦

2020年11月24日09:41  来源：人民网-财经频道综合
 

　　开展服务民营企业“三个一百”活动、打造泉州市“政企直通车”平台网络、组建服务企业专业小分队……今年来，为进一步优化营商环境，激发市场主体活力，福建泉州市工信局进一步强化服务企业意识，打造了多元的政企沟通渠道，更好地助力企业发展。

　　开展服务民企“三个一百”活动

　　按照福建省深化“市、县（区）党政主要领导与民营企业百场座谈活动、百名厅（市）长精准服务百家龙头企业活动、百名行长进企业活动”工作部署，泉州市工信局制定了《泉州市落实福建省全面开展服务民营企业“三个一百”活动方案》，进一步建立规范化机制化政企沟通渠道，推动各部门支持企业发展各项政策有效落地，帮助民营企业解难题、促发展。

　　今年来，共召开市、县党政主要领导与民营企业座谈活动33场；市领导带领工作专班定期深入企业一线，了解企业生产、市场、管理、创新等现状，帮助企业找准发展症结，为企业做大做强、创新转型提供优质服务。

　　打造“政企直通车”平台网络

　　为进一步建立健全政企有效沟通协调机制和企业诉求办理机制，构筑企业直通政府的快速通道，泉州市工信局建成泉州市“政企直通车”平台网络，并于今年9月投入运营。

　　据悉，该平台在市中小企业服务中心建设1个市级枢纽平台；在泉州晋江市建设1个县级平台；在泉州南安市建设1个县级平台和站级平台。企业可通过平台在线咨询政策、反映问题、提出建议、表达诉求。市级平台运行至今，已累计办理33件，其中建议类1件、诉求类1件、咨询类31件。

　　组建7支服务企业专业小分队

　　此外，泉州市工信局还牵头成立7支服务企业专业小分队，由市工信局分管领导担任队长，抽调33名局干部及各县、乡、村部分相关干部作为企业服务专员，挂钩服务工业和信息化企业，深入13个县（市、区）企业全面开展服务。

　　服务的内容包括：及时跟进企业经营情况，宣传解读各级惠企政策，精准帮助协调解决具体问题，确保调研走访到位、挂钩服务到位、责任包干到位、问题解决到位。（刘燕婷 陈曦）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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