守护“泉州蓝” 福建泉州实现对机动车环检机构监管全覆盖

人民网泉州11月24日电（刘燕婷）泉州市是福建的经济强市，据最新统计数据显示，目前全市机动车保有量已超273万辆，全市环检机构达86家， 保有量和环检机构数均位列全省第一。为打赢蓝天保卫战，今年以来，泉州市生态环境局通过出台多项措施，不断强化机动车尾气达标排放和环检机构规范检测工作。

为加强对环检机构的监督管理，泉州市制定并下发《泉州市生态环境局关于进一步加强和规范机动车环保检验工作的通知》《泉州市生态环境局关于加强柴油车环保检验工作的通知》等文件；并指导环检机构全面按国家标准使用简易工况法、加载减速法检测，目前，全市机动车环检机构使用这两项检测的比率分别为85%、93%，两项均排名全省第一。同时，泉州市生态环境局还采取现场随机抽检、排放检测比对、远程监控排查等方式，实现对环检机构的监管全覆盖。据统计，1-9月份，共组织现场检查环检机构35家，约谈有问题的环检机构16家，对问题比较突出的8家环检机构暂停联网。

为更进一步规范全市机动车环检工作，泉州市还采取强化培训以促成效。据悉，今年6月份，泉州市生态环境局通过与机动车环保设备（软件检测）商签订信用承诺书，督促环保设备（软件检测）商加强对环检机构巡查培训，并严格依据国家标准和规范要求，检测过程对CO2浓度、连续超差、检测时间等重要参数实施有效监控，确保车辆按项目标准规范检测，从源头上抓紧抓好机动车环保规范检测；8月份，通过“以会代训、分片实施”的形式，组织全市机动车检测机构的技术负责人或授权签字人进行业务培训及考查，进一步提高主任检验员业务水平。

除了对环检机构加强监管，泉州多部门联合建立执法机制，勤路查。据介绍，泉州市生态环境局会同公安交警、交通运输等部门联合下发《关于进一步加强柴油货车排气污染监督管理工作的通知》，建立完善生态环境主管部门检测、公安机关交管部门实施处罚、交通运输主管部门监督维修的在用车超标排放联合监管执法机制，根据车辆运行特点，在重要路段设置路查点位，并以柴油货车、渣土车、老旧车等高排放车辆为重点，加强路检路查和联合执法。1-9月份，共排查重点柴油车46729辆，抽检227辆，处罚超标车18辆。

此外，为使机动车污染防治从“人防”升级为“技防”，泉州市加快完善机动车排放监控系统建设，在中心市区柴油车通行主要路段建设2台固定式遥感监测设施、2台黑烟电子抓拍设施，配备1台移动式遥感监测设施，并实现联网。1-9月份，共遥感监测机动车349万余辆，发现超标机动车5249辆。接下来，泉州市生态环境局将会同公安交警部门建立遥感监测超标车辆的处罚制度，推动机动车污染防治治理上新水平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)