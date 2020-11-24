原标题：35.2%网友更在乎“双11”商品质量 绿瘦践行全产业链质控

作为互联网消费的新风口，直播带货势头正劲。

据媒体报道，某电商平台的两位头部带货主播，仅“双11”预售日，合计销售额达90余亿，远远高于其他主播的销量，成为带货的两大“旗舰”。

探究其成功秘诀，很大程度归功于对直播产品质量的把控。其中一位主播曾向媒体表示，每次带货她都以消费者的身份对产品的质量进行测评，东西好不好自己先用了再说。同样的，另一位主播为了产品效果，亲自上阵。

另外，有媒体发起“双11”满意度调查发现，产品质量逐渐受到消费者的重视，相比优惠力度，35.2%的网友更在乎商品的质量保障。

当然，要让消费者安心，源头还在生产者。

第三届中国质量合势峰会上，国民体重管理品牌——绿瘦健康产业集团高管认为，在大健康产业链上的所有企业，都应该保证产品质量安全。“以前是‘中国制造’，现在是‘中国质量’和‘中国创新’，企业把高质量发展融入到战略的实施过程，甚至是贯穿整个产业链生态。”

作为体重管理领域较早实现产品追溯的企业，绿瘦全链条的质量监控覆盖产品创新设计与开发、供应商管理、原料包材及辅料检测、实验室研究、产品制造与质量监控及配送、售后服务、食品安全的全链条等，并在整个生态链通过系统的质量体系、诚信管理体系等工具实现全面质量管理。

除了严格把控产品品质，绿瘦还致力服务模式创新，在体重管理领域首次提出“五力合一 科学服务”模式。这个模式通过体重管理规划师、营养顾问、运动顾问、心理咨询顾问、服务管家等专业角色，从多个维度为用户提供服务。

(责编：杨曦、孙阳)