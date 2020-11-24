原标题：2020环鄱阳湖自行车精英赛南昌·高新站开赛

骑遍神州大地,江西风景独好。11月22日,2020环鄱阳湖自行车精英赛南昌·高新站开赛。

江西省体育局党组成员、副局长张祖平,南昌市人民政府副市长龙国英,原江西省体育总会主席、江西省自行车运动联合会主席聂明阮,南昌高新区党工委副书记、主任刘德辉,江西省体育局宣教法规处处长钟进华,南昌市人民政府副秘书长黄琰,江西省体育局群众体育处一级调研员黄石明,南昌高新区管委会二级巡视员姜玉林,南昌市体育局局长杨春、江西省体育发展有限公司董事长沈红斌等出席开幕式。

自2013年以来,环鄱赛已在南昌市高新区连续举办了8届,极大地撬动了市民游客健身热情,引领了体育旅游消费新风尚,助推了南昌市高新区文化体育事业蓬勃发展。

来自全省近300人,参加了男子公路精英组、男子山地精英组、男子山地组大师组和女子山地精英组的比赛。经过一个多小时的激烈角逐,最终来自速盟SuperTen车队的范伟夺得男子公路精英组冠军,IGSPORT中国车队的蔡正卿夺得男子山地精英组冠军;路克车队的张金根获得男子山地大师组冠军。在女子组的较量中,来自景德镇市自行车运动协会祺洋航车队的王祥梅夺得女子山地精英组冠军。

南昌高新区区域面积286平方公里,下辖昌东镇、麻丘镇、艾溪湖管理处、鲤鱼洲管理处。全区企业总数1万余家,其中规上工业企业180家,高新技术企业409家;世界500强、中国500强和民营企业500强总计23家,总部在高新区的上市公司17家。经过多年发展,南昌高新区逐步形成了以电子信息、航空制造、医药健康、新材料等为主导产业的产业集群,是全省战略性新兴产业集聚地。2019年,园区总收入4100亿元;工业主营业务收入2700亿元,是全省唯一主营业务收入过2000亿的开发区;财政总收入114.24亿元,增长10.9%,是全省财政收入唯一突破百亿元的高新区。在2019年科技部火炬中心公布的全国国家级高新区综合排名中跃升至第30位,首次进入国家级高新区“第一梯队”。南昌高新区让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

今年高新区赛段的主题是“打造现代化生态科技新城”。作为一年中最重要的比赛之一,赛道沿途经过的瑶湖郊野森林公园因地制宜进行了绿化景观布置,栽种摆放了各色百日草、硫华菊等时令草花3万余平方米,营造了缤纷热烈的赛事氛围。公园内1.5万平方米向日葵开得蔚为壮观,演绎着与自行车运动如出一辙的蓬勃生命力。此次环鄱精英赛,不仅是一项群众体育活动,更是我省在疫情防控常态化后弘扬和传播绿色、环保、可持续发展理念的重要载体。

(责编：夏晓伦、毕磊)