大搜车亮相2020“互联网之光”博览会：以用户为中心赋能汽车生态

11月22日，2020年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。大搜车现场展示了构建的汽车产业互联网生态和今年在汽车产业数字化领域的最新成果：以用户为中心为汽车厂商提供数字化解决方案；打通消费与生产环节，基于用户消费大数据联合汽车厂商推出C2M新车定制。

现场，大搜车通过一块数字大屏，展示了其数字化、协作化、智能化“三步走”战略构建起的高效产业协作网络和汽车流通数字生态。值得关注的是，“估价助手”通过人工智能算法模型提供接近真实市场交易价格，从输入信息到出结果不到1分钟即可对二手车完成精准评估。

据介绍，国内汽车行业已进入深度调整期，大搜车今年针对市场变化做出了针对性的调整，在汽车厂商数字化方面投入更多资源，也取得了一些成效。6月15日，大搜车宣布完成对北京云漾信息科技有限公司的并购，闭环汽车流通领域全场景数字化能力。截止目前，大搜车已为宝马、沃尔沃中国、东风英菲尼迪、上汽通用五菱、吉利等10多家汽车厂商提供了数字化解决方案。大搜车旗下数字化效果营销平台24车，以数据为驱动，帮助近40个汽车品牌进行数字化精准效果营销。

同时，大搜车展台摆放的几台车模吸引了观众注意，它们是大搜车联合汽车厂商推出的“大数据定制新车”。从5月份以来，大搜车先后与吉利汽车、奇瑞汽车、广汽传祺达成新零售战略合作，共建数字化直销新零售网络，推出多款用户消费大数据定制车辆，真正实现产业C2M反向定制，并通过大搜车旗下汽车新零售网络直供给消费者，让传统的汽车生产制造实现了基于用户消费大数据的智能生产，打通了用户消费与生产制造环节，汽车消费的数字化变革高效满足新兴市场消费者需求。大搜车透露，正在与另外几家主流汽车厂商商讨合作，其中有自主品牌，也有合资品牌，有传统的燃油车，也有新能源汽车。

据悉，大搜车通过数字化、协作化、智能化“三步走”战略，构建起涵盖新车、二手车、金融科技服务、保险服务、营销服务等在内较为完善的产业生态体系。（环球网科技综合报道）

(责编：栗翘楚、孙阳)