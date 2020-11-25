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前10月消费扶贫规模超3300亿元——

消费助力贫困群众增收脱贫（锐财经）

本报记者  孔德晨

2020年11月25日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　11月24日，国新办举行消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战新闻发布会。国家发展改革委副秘书长郭兰峰在发布会上介绍，今年前10个月消费扶贫规模超3300亿元，是2019年全年规模的两倍。他表示，今年以来，各部门拿出真招实招，投入真金白银，打通生产、流通、消费各环节全流程，协调政府、企业、社会各方力量，有力有序推动消费扶贫工作。

　　

　　规模逐渐扩大

　　郭兰峰介绍，目前，消费扶贫在各方面已取得显著成效：

　　——政策体系逐步完善。印发实施一系列政策文件，为深入开展消费扶贫工作提供了指引。

　　——方式不断创新、效果持续扩大。各方面加强渠道创新、强化协调服务，定向采购、以购代捐、以买代帮等新模式不断涌现，推动消费扶贫规模快速增长。“据初步统计，从2019年初至今，累计直接采购或帮助销售贫困地区特色农产品近5000亿元。”郭兰峰说。

　　——全社会参与消费扶贫的氛围初步形成。国家发展改革委会同有关部门，先后在江苏苏州、陕西延安成功举办两次全国消费扶贫论坛；今年9月，国务院扶贫办、国家发展改革委联合有关部门，共同主办全国消费扶贫月活动。

　　“消费贫困地区的产品和服务，不仅是帮助贫困群众增收脱贫的一种扶贫方式，更是‘一方有难八方支援’这一传统美德在脱贫攻坚中的集中体现。”郭兰峰指出，消费扶贫不仅要帮助贫困群众把特色农产品卖出去，也要引导贫困群众发扬“劳动致富、劳动脱贫”的光荣传统。“下一步，我们将联合有关方面研究‘十四五’时期进一步扩大对脱贫地区产品和服务消费的工作思路，助力脱贫攻坚成果巩固、乡村全面振兴，促进全体人民共同富裕。”

　　质量不断提升

　　产品想要卖得好，质量也要跟得上。新冠肺炎疫情发生以来，直播带货成为消费扶贫的一大亮点，但也存在着产品良莠不齐、售后服务不完善等问题。如何提升贫困地区农产品供应的水平和质量？

　　“当前，一些贫困地区的特色农产品质量不错，但品牌知名度比较低、市场竞争力较弱，社会各界包括直播带货购买贫困地区产品过程中，消费体验可能存在差别，一定程度制约了消费能力的充分激发。”国家发展改革委地区振兴司司长童章舜说。

　　童章舜表示，提升脱贫地区农产品质量和水平，提升消费者参与消费帮扶的获得感，可以从两方面入手：一是大力支持脱贫地区扩大规模化生产，健全农产品标准化体系，完善仓储物流设施，支持贫困地区农产品提升市场竞争力，提高市场参与度，并通过市场手段实现产品的优胜劣汰；二是研究采取一些激励约束措施，强化对市场主体的行为监管，推动消费帮扶工作不断向规范、有序、可持续的方向发展。

　　“我们推动实施消费扶贫，一方面是让贫困群众通过消费扶贫劳有所获、增收脱贫。另一方面，参与消费扶贫的广大消费者能够买到物美价优的产品，并切实得到实惠。”童章舜说，“这也是确保消费扶贫可持续、实现良性循环的必要条件。”

　　打造优势产业

　　消费扶贫已经成为带动贫困群众稳定增收的重要方式。郭兰峰介绍，2019年，贫困地区的农村居民经营净收入4163元，比上年增长7.1%，增速加快2.7个百分点。“今年上半年，即便在疫情影响下，贫困地区的农村居民经营净收入也比上年同期增长了4.9%，远高于GDP的增长速度。”

　　通过消费扶贫给贫困地区“输血”固然重要，但减贫脱贫最终还是靠贫困群众的内生动力。“按照现行标准，今年如期脱贫是没问题的，更重要的是帮助贫困群众致富。”郭兰峰说。

　　如何从“输血”转向“造血”？郭兰峰认为，一是打造特色优势产业，二是教育扶贫。“打造地方特色优势产业，让贫困群众在家门口就业，通过劳动致富；通过教育，可以使贫困群众增强劳动技能，从而解决就业问题。”郭兰峰说。

(责编：岳弘彬)
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