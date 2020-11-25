共建一带一路 共兴数字经济

本报南宁11月24日电 （记者庞革平、李纵）记者获悉：第十七届中国—东盟博览会以“共建‘一带一路’ 共兴数字经济”为主题，实体展将于11月27日—30日举办，云上东博会（线上展）于11月27日启动，全年在线、常态化运营。

据介绍，为有效应对全球疫情，本届博览会及峰会首次采取“实体展+线上展”的形式举办。线下实体展以境内参展参会客商为主，境外客商以“云上”参展参会为主。开幕大会也将采取线上线下相结合的方式举办，邀请中国领导人和东盟10国及特邀合作伙伴巴基斯坦国家领导人线上演讲，同时在南宁国际会展中心设主会场。

今年是中国—东盟自贸区建成10周年。本届博览会期间将同步举办中国—东盟自贸区全面建成10周年专题论坛，开展中泰建交45周年、中缅建交70周年、中菲建交45周年三场建交纪念活动。落实中国和东盟关于新冠肺炎疫情问题特别外长会议《联合声明》，举办第三届中国—东盟卫生合作论坛及分论坛。

本届博览会还将首次设立粤港澳大湾区合作展区，扩大陆海新通道展区规模，围绕金融开放门户建设优化金融展区，继续设置东盟商品展区、“一带一路”国际展区；举办中国（广西）自由贸易试验区专题推介会；加大国内采购商邀请力度，挖掘内需潜力。发布中国—东盟博览会第一本英文蓝皮书《中国数字经济发展和东盟企业机会》，加深中国与东盟企业数字经济领域的合作。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）

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