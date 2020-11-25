“东博会的先进技术展区有太多新奇的展品，让人大开眼界！”回想起在第十六届中国—东盟博览会先进技术展区上亮相的一批涉及人工智能、先进制造、智慧城市等领域的技术成果及产品，来自泰国的客商科迪·西缇颂通文对今年东博会上的先进技术展品非常期待。

智能机器人、无人机智能管控系统、卫星遥感系统、“气象科普”VR……在每年的东博会先进技术展区，以互联网、大数据、人工智能为代表的先进科学技术产品异彩纷呈，总会吸引众多参展观众驻足观看和体验。

近年来，数字经济日渐成为中国—东盟合作的热点，而中国—东盟博览会、峰会作为中国—东盟自贸区建设的“助推器”，亦与时俱进在论坛、会议、展览等经贸活动中不断充实数字经济的内容，为中国—东盟数字经济合作“奠基”。

高端论坛架起合作桥梁。东博会通过举办中国—东盟信息港论坛、中国—东盟电子商务峰会等高端论坛，汇聚各方共识、对接发展战略。

自2014年起举办的中国—东盟电子商务峰会或相关电商论坛，聚焦跨境电商、农村电商等议题，开展主题演讲与高端对话，交流探讨中国—东盟数字经济合作新热点，并推动一批电商项目落地，包括中泰跨境贸易投资促进平台、中国—东盟（南宁）跨境电子商务产业园等，构建中国—东盟电商生态体系。

而早在2015年举办的第十二届东博会上，就启动了中国—东盟信息港建设。此后，东博会定期举办中国—东盟信息港论坛，使其成为中国—东盟数字经济产业合作的重要平台。在论坛助推下，中国与东盟国家形成一系列数字经济合作机制，落地一批重大项目，比如成立中国—东盟信息港数字经济产业基金、启动中国—东盟信息港数字经济产业联盟等，形成了中国—东盟信息港数字经济生态圈。

除了举办系列高端论坛之外，东博会还以专业展览展示数字技术发展。将5G技术与应用、数字经济技术与应用、智慧城市等备受关注的互联网技术和高科技产品作为展览展示的重点内容之一，为参会客商开展合作提供前沿窗口。在第十五届东博会上，华为以“新ICT，迈向数字化转型之路”为主题，精心呈现“微缩智慧城市”未来场景以及5G新体验，让参会观众充分领略5G与家居、汽车、生产等传统行业融合所带来的翻天覆地的变化。京东展示了由无人仓、无人配送站、无人机、无人车共同构成的智能物流，展示了行业发展的风向标。中泰技术转移中心展示了涉及化妆品、农产品和功能性食品的生产和研发技术、水果加工和草药创新等泰国签约热门产品。

2020年是中国—东盟数字经济合作年，第十七届东博会的主题确定为“共建‘一带一路’ 共兴数字经济”，并将围绕这一主题举办系列活动，全力推动中国与东盟国家在数字经济领域的深入合作。

据了解，本届东博会将举办第八届中国—东盟技术转移与创新合作大会，第四届中国—东盟信息港论坛及框架下的多个分论坛，中国—东盟可持续发展创新合作国际论坛等高端论坛，开展数字经济多层级对话和务实合作。

同时，商品贸易专题以“数字经济引领高质量发展，新一代信息技术改变生活”为展览主线，在契合东盟市场的机械设备、电子电器、建筑材料、农业等行业展示中，根据行业特点和发展趋势，增加科技创新元素，各有侧重地呈现工业信息化、商业数字化、生活智能化方面的内容，着力提升现场互动体验。

在先进技术专题，重点展示生物医药、数字经济、人工智能、先进制造、智慧城市、“互联网+”、电子信息、新材料、环保技术等技术创新成果和产品。四川、贵州等省份及华为技术有限公司、深圳华大基因股份有限公司、中国—东盟信息港股份有限公司等数字技术企业将展示最新的数字经济成果。

当前，新冠肺炎疫情给世界经济发展带来严峻挑战，数字经济对各国抗击疫情、加快经济复苏将发挥重要作用。在这一关键节点，中国—东盟博览会、峰会适时推出的系列相应活动无疑为中国—东盟深化数字经济交流合作提供了平台。相信在多方有力举措下，更多数字经济合作成果将开花结果，助推中国—东盟经贸合作提质升级。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）

(责编：马昌)