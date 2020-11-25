本报南宁11月24日电 （记者庞革平、张云河）第十七届中国—东盟博览会将采取线上线下融合的方式举办，打造云上东博会，全年无休。云上东博会将建设“四平台+两体系”。四平台即线上展示平台（云展馆）、在线会议和洽谈平台（云会议、云洽谈）、直播营销推广平台以及跨境电商服务平台，两体系包括了基础架构支撑体系和安全防护体系。

线上展示平台打造主办方、参展商、采购商等多方面联动的展览展示平台，提供VR展品展示、导览辅助（智能观展助手）等特色功能。云上东博会设置中国商品馆、东盟国家馆、特邀合作伙伴和“一带一路”国际馆，观众可通过云上东博会平台实现一站式采购中国、东盟10国及其他国家的特色商品。

借助“四平台+两体系”保驾护航，云上东博会能有效保障经贸合作实效，通过数字化营销进一步扩大东博会的品牌影响力，保证平台的高规格与安全性，助推中国—东盟合作。

云上东博会将对第十七届东博会开幕大会进行多语种播出。第十七届中国—东盟商务与投资峰会、东博会系列高层论坛、东盟国家推介会、产业园区招商大会等系列活动也将在云上东博会播出。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）

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