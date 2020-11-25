人民网>>财经

让网络服务用得上用得起用得好（观象台）

诤  言

2020年11月25日09:40  来源：人民网－人民日报
 

　　加快信息化服务普及，降低应用成本，丰富应用场景，满足人民群众对网络服务的需求和期待，提升用户满意度，是一场“马拉松”，容不得半点松懈

　

　　云南迪庆藏族自治州贡尼顶新村83岁的藏族老人“刷”起了手机短视频；四川大凉山海拔1600米的“悬崖村”村民，搞起了5G直播；珠穆朗玛峰6500米前进营地，建起了世界上海拔最高的5G基站；青岛港集装箱码头的工程师，完成了全球首例实际生产环境下的5G远程吊车操作……

　　当前，5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，正加速融入经济社会生活的方方面面，深刻改变着人们的生产生活方式，推动世界经济向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。

　　党的十九届五中全会提出坚定不移建设网络强国。推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，正成为我国经济转型升级的重要途径之一。而5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，为网络强国建设提供了重要的支撑。

　　我国4G基站占全球4G基站的一半以上，5G基站已建成近70万个，全球领先；光纤用户占比93%，4G用户占比81%，远高于全球平均水平；相比2015年底，固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提升7倍多，固定宽带和手机流量的平均资费下降超过95%……

　　一组组沉甸甸的数据，见证着“十三五”以来我国电信网络覆盖以及提速降费取得的突出成就。更让人欣喜的是，“十三五”期间，信息通信行业持续推进电信普遍服务试点，坚持实施提速降费，先后取消了手机国内长途漫游费、流量漫游费，推出“流量当月不清零”“宽带提速不提价”等举措，并针对低收入和老年群体需求设计了“地板价”资费方案。提速降费、优化覆盖，使网络服务“用得上、用得起、用得好”，提高了人民群众共享互联网发展成果的获得感。

　　当然，在我国5G+千兆光纤网络加速普及、融合应用日新月异的同时，一些发展中的新问题也不时涌现。比如为推进携号转网工作，有关部门出台了各种详尽的保障措施，但是，一些运营企业依然以各种理由设置隐形障碍。必须认识到，加快信息化服务普及，降低应用成本，丰富应用场景，满足人民群众对网络服务的需求和期待，提升用户满意度，是一场“马拉松”，容不得半点松懈。要始终把老百姓“用得上、用得起、用得好”作为衡量工作成果的标准，继续深化网络覆盖，进一步夯实网络基础，丰富网络应用，让网络之光点亮更多百姓的生活，早日实现网络强国目标。

　　


　　《 人民日报 》（ 2020年11月25日 18 版）
(责编：马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved