让网络服务用得上用得起用得好（观象台）

加快信息化服务普及，降低应用成本，丰富应用场景，满足人民群众对网络服务的需求和期待，提升用户满意度，是一场“马拉松”，容不得半点松懈

云南迪庆藏族自治州贡尼顶新村83岁的藏族老人“刷”起了手机短视频；四川大凉山海拔1600米的“悬崖村”村民，搞起了5G直播；珠穆朗玛峰6500米前进营地，建起了世界上海拔最高的5G基站；青岛港集装箱码头的工程师，完成了全球首例实际生产环境下的5G远程吊车操作……

当前，5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，正加速融入经济社会生活的方方面面，深刻改变着人们的生产生活方式，推动世界经济向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。

党的十九届五中全会提出坚定不移建设网络强国。推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，正成为我国经济转型升级的重要途径之一。而5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，为网络强国建设提供了重要的支撑。

我国4G基站占全球4G基站的一半以上，5G基站已建成近70万个，全球领先；光纤用户占比93%，4G用户占比81%，远高于全球平均水平；相比2015年底，固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提升7倍多，固定宽带和手机流量的平均资费下降超过95%……

一组组沉甸甸的数据，见证着“十三五”以来我国电信网络覆盖以及提速降费取得的突出成就。更让人欣喜的是，“十三五”期间，信息通信行业持续推进电信普遍服务试点，坚持实施提速降费，先后取消了手机国内长途漫游费、流量漫游费，推出“流量当月不清零”“宽带提速不提价”等举措，并针对低收入和老年群体需求设计了“地板价”资费方案。提速降费、优化覆盖，使网络服务“用得上、用得起、用得好”，提高了人民群众共享互联网发展成果的获得感。

当然，在我国5G+千兆光纤网络加速普及、融合应用日新月异的同时，一些发展中的新问题也不时涌现。比如为推进携号转网工作，有关部门出台了各种详尽的保障措施，但是，一些运营企业依然以各种理由设置隐形障碍。必须认识到，加快信息化服务普及，降低应用成本，丰富应用场景，满足人民群众对网络服务的需求和期待，提升用户满意度，是一场“马拉松”，容不得半点松懈。要始终把老百姓“用得上、用得起、用得好”作为衡量工作成果的标准，继续深化网络覆盖，进一步夯实网络基础，丰富网络应用，让网络之光点亮更多百姓的生活，早日实现网络强国目标。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 18 版）

(责编：马昌)