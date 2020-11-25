原标题：广西贵港：承办全区培训班，着力破解营商环境难点痛点堵点

营商环境评价指标规则是什么？世界一流营商环境经济体经验有什么？11月23日，广西2020年全区优化营商环境培训班在贵港开班。据介绍，在这个集现场教学与专题培训于一体的培训班上，全体参训学员除前往贵港市智慧城市管理中心、市政务服务中心、贵港海关大厅等现场调研，还邀请了复旦大学牛军钰教授等三位专家，就营商环境评估总趋势和评估中的问题及年底评估方向等相关内容作了解读。并且通过网络授课的形式邀请国务院发展研究中心专家，为参训学院介绍营商环境评价指标内容规则理念以及世界一流营商环境经济体做法经验。

近年来，贵港市积极践行“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”理念，大力弘扬新时代贵港市敢干、实干、苦干、善干的“四干”新作风，深入实施“工业兴市、工业强市”战略，持续优化营商环境，取得明显成绩。先后荣获“2018年度中国十佳营商环境示范城市”“2019中国（区域）最具投资营商价值城市”“2019中国企业营商环境（第四批案例）十佳城市”“2019中国投资环境质量十佳城市”“2020中国营商环境质量十佳城市”等荣誉。今年9月，贵港市与南宁、北海、桂林等4个地市代表广西参加2020年国家营商环境评价。

有学员说，通过这次培训班，对优化营商环境工作有了更深层次的认识；这次培训班在贵港举办，现场体验“刷脸办事”“网上直播开标”等，让大家实地感受了贵港市在推进高质量发展和优化营商环境建设方面取得的工作成效，贵港营商环境金字招牌名副其实。

据悉，广西全区14个设区地级市及所辖县（市、区）优化营商环境相关单位共180多人参加培训。学员们纷纷表示，此次专题培训班是一次难得的学习机会，对于学习先进、开阔视野、打开思路、创新工作模式，持续破解发展环境中的各种“难点”“痛点”“堵点”，具有重要意义。贵港市委常委、常务副市长黄卫平在开班仪式上致辞，广西壮族自治区发展改革委党组成员、总经济师熊祥忠对深入推进营商环境工作进行部署。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)