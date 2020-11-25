原标题：打造高品质绿色安居工程！中建一局三公司孙河棚改项目全面封顶

11月20日下午，中建一局三公司承建的孙河棚改项目全面封顶，标志着北京市最大民生工程重要组成部分正式进入最后冲刺阶段。

为解民忧、惠民生，将项目打造成同类项目中的标杆，项目团队周密策划、精益管理，集成运用先进建造技术和施工工艺，积极克服上半年疫情带来的不利影响，全程执行严格的品质把控，确保工程进度和质量，让棚改安置家庭早日迁入新居，住得安心、放心、舒心。

项目共涉及5大类、275个型号的预制构件，不仅种类繁多，预制难度也极大，给施工管理带来巨大挑战。为确保构件精准生产、及时供应、妥善管理，项目部采用了物料跟踪平台，对预制构件加工、运输、堆放、安装进行全过程可视化跟踪管理，让各个环节形成有机整体，环环相扣。

项目经理齐国刚介绍，"项目结构为装配式剪力墙结构，建筑装配率达到50%，不仅建造速度快，建造过程中还可减少大量建筑垃圾和废水的排放，降低对周边环境的扬尘和噪声污染；同时，本项目采用轻质隔墙板，环保、质轻、强度高，提高了墙体和门窗的密封功能，保温材料具有吸声功能，有效地阻隔了声音的传递，使室内有一个安静的环境，避免外来噪音的干扰。使用不燃或难燃材料，有效地防止火灾的蔓延或波及，具有更好的防火阻燃效果，从而为入住居民提供一个更高品质的居所。"

该项目是北京市在施面积最大安置房民生工程的重要部分，总建筑面积约30万平方米，项目建成后将配有社区服务中心、幼儿园、残疾人托养所、配套商业等各类民生设施，将为2000个家庭提供安居之所。接下来项目将进入装饰装修阶段，预计2021年11月中下旬竣工。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)