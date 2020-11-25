长安航空全力保障雨雪天气下航班正常运行

11月23日,西安出现大范围降雪。海航旗下长安航空飞行、乘务、安保、运控、维修、地服等业务相关部门迅速启动冰雪天气航班保障程序,各司其职“站好岗位”,保障航班安全起降,保障旅客顺利出行。

进入冬季,长安航空密切跟踪监控天气形势,提前制定除防冰预案并进行工作部署,先后举行了2020年度除防冰演练与冬春换季总结研讨会议,强调除防冰作业要始终将安全生产放在首位,就冬航季航班结构优化、地面保障提质增效、冬季运行风险识别防控等展开研讨,并按照应急有备的原则提前制定预案,确保整体运行安全有序。

同时,长安航空对冬季运行天气预警、飞机放行标准把控、机组协同讲解规范、除冰雪保障资源、除冰雪排序要点、运行保障联动程序等进行重点培训,保证一线岗位值班员全面掌握冬季运行要点,规避运行风险,并增加飞行、乘务、安保及基地保障各类备份人员。

长安航空出港航班较早,每逢雨雪天气,机组更需提早进行航班前各项准备工作。恶劣天气下更要求乘务员考虑到每一个服务细节,对服务保障工作进行细致的梳理,确保旅客安全乘机。乘务员以“家文化”真情服务理念为指引,在寒冷湿滑的雪天,尤其关注老人、孕妇、小朋友等特殊旅客,随时提醒旅客走路小心防滑,主动帮助旅客寻找座位、放置行李,及时送上毛毯、热水等。

长安航空在候机楼内、登机口、廊桥、客梯车、摆渡车等也加强了防滑措施,做好大雪天气下旅客外场乘机提示,防止出现旅客滑倒摔伤情况;在摆渡车行驶前提前热车并做好除冰工作,安全、准时地运送旅客上下机,全面做好旅客现场服务保障各项工作。

这些细微却温暖的举动,切实落实了长安航空“家文化”服务理念,为旅客带来温馨舒适的乘机体验;优质体贴的服务,一定程度上缓解了旅客在雨雪天气下出行的焦虑情绪,也收获了旅客的理解与支持。

正如海航集团顾刚执行董事长所说:“越是艰难,越要坚韧,要坚守安全底线,践行一线工作法,认真落实‘三个敬畏’。”长安航空为确保冬季航班安全平稳运行,通过提前部署,从人员培训、设施设备维护检查、冬春换季总结研讨,除冰雪实战演练等方式,多措并举,以严谨细致的工作态度做好了航班运输保障各项准备工作。

作为海航集团旗下企业,长安航空始终用心打造“家文化”服务品牌,关心每一位旅客,以真情服务守护航班起落安妥。“风雪无情人有情”,全体长安航空人兢兢业业,站好每一班岗,确保每一个航班起落安妥,守护每一位旅客平安、愉悦出行。(通讯员 杨姝辰 )

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