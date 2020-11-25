人民网>>财经

长安航空全力保障雨雪天气下航班正常运行

2020年11月25日14:41  来源：中国网
 

　　11月23日,西安出现大范围降雪。海航旗下长安航空飞行、乘务、安保、运控、维修、地服等业务相关部门迅速启动冰雪天气航班保障程序,各司其职“站好岗位”,保障航班安全起降,保障旅客顺利出行。

　　进入冬季,长安航空密切跟踪监控天气形势,提前制定除防冰预案并进行工作部署,先后举行了2020年度除防冰演练与冬春换季总结研讨会议,强调除防冰作业要始终将安全生产放在首位,就冬航季航班结构优化、地面保障提质增效、冬季运行风险识别防控等展开研讨,并按照应急有备的原则提前制定预案,确保整体运行安全有序。

　　同时,长安航空对冬季运行天气预警、飞机放行标准把控、机组协同讲解规范、除冰雪保障资源、除冰雪排序要点、运行保障联动程序等进行重点培训,保证一线岗位值班员全面掌握冬季运行要点,规避运行风险,并增加飞行、乘务、安保及基地保障各类备份人员。

　　长安航空出港航班较早,每逢雨雪天气,机组更需提早进行航班前各项准备工作。恶劣天气下更要求乘务员考虑到每一个服务细节,对服务保障工作进行细致的梳理,确保旅客安全乘机。乘务员以“家文化”真情服务理念为指引,在寒冷湿滑的雪天,尤其关注老人、孕妇、小朋友等特殊旅客,随时提醒旅客走路小心防滑,主动帮助旅客寻找座位、放置行李,及时送上毛毯、热水等。

　　长安航空在候机楼内、登机口、廊桥、客梯车、摆渡车等也加强了防滑措施,做好大雪天气下旅客外场乘机提示,防止出现旅客滑倒摔伤情况;在摆渡车行驶前提前热车并做好除冰工作,安全、准时地运送旅客上下机,全面做好旅客现场服务保障各项工作。

　　这些细微却温暖的举动,切实落实了长安航空“家文化”服务理念,为旅客带来温馨舒适的乘机体验;优质体贴的服务,一定程度上缓解了旅客在雨雪天气下出行的焦虑情绪,也收获了旅客的理解与支持。

　　正如海航集团顾刚执行董事长所说:“越是艰难,越要坚韧,要坚守安全底线,践行一线工作法,认真落实‘三个敬畏’。”长安航空为确保冬季航班安全平稳运行,通过提前部署,从人员培训、设施设备维护检查、冬春换季总结研讨,除冰雪实战演练等方式,多措并举,以严谨细致的工作态度做好了航班运输保障各项准备工作。

　　作为海航集团旗下企业,长安航空始终用心打造“家文化”服务品牌,关心每一位旅客,以真情服务守护航班起落安妥。“风雪无情人有情”,全体长安航空人兢兢业业,站好每一班岗,确保每一个航班起落安妥,守护每一位旅客平安、愉悦出行。(通讯员 杨姝辰 )

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved