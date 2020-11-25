在优质供暖中感触税务“温度”

“多亏税收业务办理得及时，同煤热电厂才获得了生产指标，为我们县城供热提供了保障。”随着同煤热电厂热源的接通，今冬供暖季到来后，阳高县城居民比往年提前十天享受到了“暖冬”。阳高县日升热力是县政府成立的，专门负责同煤热电与县城原集中供热公司广厦热力就集中供热事宜对接的中介公司，公司总经理张鑫全程见证了国家税务总局阳高县税务局以税务智慧助力同煤热电获得生产上网售电指标行政许可的努力。

同煤阳高低热值煤热电联产项目以大同地区丰富的煤矸石为原料，生产电热产品。经过多年筹划，于2017年建成具备生产条件，但一直未列入山西省电热生产指标范围，难以正常生产。同煤热电厂热源接入县城，大幅改善供暖质量，提升供热能力。

税收要服务地方经济发展，更要惠及地方民生事业。国家税务总局阳高县税务局严格落实各项税收优惠政策，以税收服务助力民生事业发展。早在今年8月份，同煤热电厂连续享受到了该局推出的“非接触式”办税、预约办、容缺办等便捷优质办税服务措施。同时，精准执行国家减税降费政策，该企业累计享受增量留抵退税4441万元，激发了企业活力，盘活了企业资金。

今年以来，国家税务总局阳高县税务局以加快“转型发展出雏形”为目标，按照“尽可能网上办”的原则，加大电子发票的推行力度，累计梳理、推广“非接触式”办税缴费项目项8项，实现新办纳税人电子普通发票100%覆盖，向95%老纳税户推广，极大提高了办税缴费便捷性；落实“延时办、预约办、容缺办”等办税服务措施，推动税务办理提速增效；同时，加大宣传、落实延期申报、延期缴纳税款等政策措施，让 1800户纳税人享受到了常态化疫情防控各项税费优惠政策，促进复工达产。（牛广文）

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