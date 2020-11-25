服务不断档 税务力量助力企业渡困境提产能

面对突如其来的新冠肺炎疫情，为落实好税收优惠政策，提供更加安全便捷的服务，当好企业抗击疫情和复工复产的“后勤兵”，国家税务总局阳高县税务局积极行动，发挥税收职能作用，途径宣传疫情期间税收优惠政策，帮助纳税人缴费人积极应对疫情影响。

位于阳高县龙泉工业园区的山纳合成橡胶有限责任公司是阳高县一家大型中外合资大型企业，主要生产氯丁橡胶。据了解，该企业在疫情期间，坚持生产，向湖北省仙桃市政府捐赠21消毒液吨、向大同市政府捐赠消毒液64吨、向阳高县政府捐赠消毒液35吨以及向周边地区捐赠消毒液20吨，合计260余吨，极大缓解了疫情期间消毒物资短缺的情况。企业当前已经全面恢复生产，工人三班倒，加班加点，提高产能，目前日产量在30-50吨。

国家税务总局阳高县税务局在了解到山纳合成橡胶有限责任公司的情况后，第一时间联系到该企业的财务人员。经过宣传、沟通，确认企业符合享受税收优惠政策的条件，并根据财税2020年8号文件精神，结合企业实际情况，特意为该企业开通了绿色通道，免审批、免纸质资料，在金税三期系统中一键办理，为山纳合成橡胶有限责任公司办理留抵退税。“关键时期，税务工作者的服务，让我们倍感踏实。”财务人员感慨道。据悉， 经计算该企业2020年1月新增留抵1095607.95元。在短短几个小时内，已将该企业留抵退税税款退库到账。（牛广文）

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