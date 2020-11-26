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4—10月，湖北新登记企业增6.78%

准入加速度 企业得实惠

本报记者  贺广华  范昊天

2020年11月26日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　“本来以为这项目铁定要‘凉’，没想到这么快就拿到了营业执照和公章。”拿着新签订的项目合同，姜莎松了一口气。

　　前段时间，来武汉创业的姜莎看好一个环保科技项目，几次接洽也比较满意，但项目方提出，如有意向进一步合作，必须在一周内提供营业执照等资料，这让她一下子慌了神。

　　“我是第一次创业，办执照要准备很多材料，流程也很复杂，这么短的时间怎么来得及啊。”姜莎来到青山区政务服务大厅，决定先碰碰运气。出乎意料的是，营业执照办得格外顺利。在企业开办公益帮办服务区，工作人员手把手指导她在线填写相关信息，不到1个小时就完成了审批，并免费帮她把营业执照和3枚新刻的公章邮寄到家。两天后，姜莎带着公司的全套“身份证明”，顺利拿下项目。

　　姜莎的“好运气”，得益于湖北省全面推行企业开办“210”标准的好政策。

　　7月，湖北省市场监管局会同湖北省政务办等五部门联合印发《关于全面推行企业开办“210”标准的通知》，明确8月1日起，将企业设立登记、公章刻制、申领发票和社保登记4个环节压缩为“一表申请、一窗发放”两个环节，实现1个工作日内办结、零收费。如今，各级企业开办“一日办结”目标已基本实现。截至10月底，全省共免费赠送公章6.17万套，合计为企业减免费用1477.44万元。

　　经历了疫情大考，让市场主体活下来、留下来、发展好，成为湖北疫后重振的重要课题。今年，湖北陆续出台《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》等系列举措。

　　随着制度性交易成本降低、审批时限压减、审批效率提高，市场主体的信心正在不断提升。截至10月底，湖北全省实有企业类市场主体142.55万户，比去年底增长5.19%；4月至10月新登记企业16.37万户，同比增长6.78%。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月26日 02 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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