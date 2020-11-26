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江西上饶吸引多家互联网企业客服中心落地

共享数字新生活

本报记者  戴林峰

2020年11月26日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　一副耳麦、一台电脑、一根光纤，近年来，江西上饶围绕数字经济做文章，大力发展呼叫产业，吸引包括滴滴出行、哈啰出行、拼多多等多家互联网企业的客服中心落地。截至目前，已有4000多个坐席上线运营，未来3年内有望达到3万个。

　　客服坐席带动相关产业落地发展，创造一批新的就业岗位，也带动人们的生活步入数字快车道。上饶抢抓发展机遇，今年前三季度，数字经济主营业务收入达375亿元，同比增长140%。

　　家门口的新业态

　　夜深了，滴滴出行的上饶客服中心依然醒着，灯火通明。开放式大厅座无虚席，电话应答声、键盘敲击声此起彼伏。在这里，近2000名接线员昼夜轮班，失物找寻专员徐美华就是其中之一。夜间光线暗，车上的乘客容易疲惫松懈，物品遗失率高。从晚10点上班，到早8点换岗，徐美华一宿接进电话不下50个。

　　徐美华是本地人，在外奔波五六年，打过工、摆过摊，孩子长到四五岁，一直由公婆带。念子心切，想回老家，得知老家招聘接线员，徐美华眼前一亮，这份工作既有人情味，又能就近照顾孩子。在滴滴上饶客服中心，本地员工占七八成。

　　据统计，上饶累计引进以呼叫产业为代表的大数据企业1200余家，2019年新增就业7500余人。当地强化对数字经济资金支持，在市、县两级设立了23只大数据产业发展引导基金，总规模达177.8亿元，目前已投放148.1亿元，撬动社会资本近500亿元。

　　人才回流渐成规模

　　从失物找寻到应急处置、从纠纷调解到调度指挥……接线员们各司其职。繁忙的坐席背后，不少小众岗位同样不可或缺，心理咨询师便是其中之一。

　　“一天接上50个电话，就知道为啥需要我们了。”心理咨询师祝晓芳半开玩笑地说，面对来电，客服要孜孜不倦解疑难、尽心尽力不嫌烦，承受的压力不小。如果说客服是乘客的慰藉者，心理咨询师则是客服的慰藉者。在客服工区，涂鸦墙、减压室、心理咨询室随处可见。有委屈、有郁结，便可推门而入。除了每周固定活动，还有针对不同群体的定制课程。祝晓芳曾在北京、上海闯荡5年，2018年回到上饶。她没想过，这样的心理疏导课能在小城落地。

　　新业态催生新职业，一根网线，串起十几个细分岗位，人才回流渐成潮流。截至目前，上饶已引进超过200名数字经济高层次人才，一大批从事呼叫服务外包的人才回乡。

　　赶上互联网的时髦

　　一双劳保鞋、一杆木柄锹、一身迷彩服，这曾是湖南蓝山县林场退休职工刘青兰20多年如一日的行头。自打她去年8月在上饶入职，大伙都夸她越活越年轻，刘青兰笑着说：“赶上互联网的时髦了。”

　　原来，刘青兰的女儿刚大学毕业，应聘到上饶一家抖音客服公司。惦念闺女一人在外，老两口也跟着跨省再就业。刘青兰当上了客服宿舍管理员，丈夫黄云杰则干起水电工的老本行，加上退休金，每月收入万把块钱。

　　因为好奇女儿的工作，刷抖音成了她的日常功课，网络热词从刘青兰口中蹦出来，听着一点儿不蹩脚。老两口所在的这家客服外包公司，员工平均年龄23.5岁。同姑娘小伙子们朝夕相处，心态也更加年轻，刘青兰乐呵呵地说：“我要给这好生活点个赞！”

　　短短几年，全市数字经济主营业务收入就从2016年的7亿元跃升至2019年的210亿元，2020年将有望突破500亿元。上饶市委书记马承祖说，上饶将继续培育经济新业态、集聚发展新动能、挖掘增长新领域，助推经济高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月26日 02 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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