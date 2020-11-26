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2020世界5G大会召开 互联网生态或将迎来新变革

2020年11月26日09:26  来源：经济日报-中国经济网
 

　　11月25日，2020世界5G大会·“5G与媒体业之变革变局”高峰论坛在广州召开。论坛主办单位科技日报社和中国外文局主要领导与会致辞。来自媒体界、学术界和企业界专家一起探讨如何利用5G技术促进媒体深度融合、讲好科技创新故事。

　　对于5G之下互联网生态的变革与机遇，腾讯等企业提到5G将推动AR、VR技术走向成熟，并能够为4K高清视频等产业带来发展空间。而微信视频号正是借此机遇，以视频富信息量的媒介形态，串联并带动起微信整体的生态合力。

　　5G技术为高清视频带来空间

　　2018年9月30日，腾讯进行了第三次架构调整，从原来的扎根消费互联网转变成消费互联网和产业互联网“双网并立”，可以说，这是一次基于5G时代的战略升级。随着信息技术不断发展，从餐饮、住宿、交通到教育、医疗、金融，各行各业都将面临“数字化、网络化和智能化”的转型。

　　微信实际上也是紧随着技术的发展。依托4G的带宽和网速升级，微信快速发展，涌现出了非常多的创新，包括公众号、微信支付、小程序等等，整个互联网应用从文字时代向图文时代实现跨越。

　　而去年开始，视频的应用变得越来越广泛，今年，微信视频号以视频富信息量的媒介形态，串联起微信聊天场景、朋友圈、公众号、搜一搜、小程序等能力模块，现在视频号中可以发布直播，可以带货，通过微信生态合力的作用来传递有价值的信息。

　　随着5G技术的普及，视频应用会迎来爆发式增长。

　　视频号串联作用显现，微信生态合力升级

　　视频号推出伊始，就支持顺畅转发至聊天场景与朋友圈，迭代至今已跟微信生态有更多打通，如支持添加公众号链接和链接微信小商店，还支持在公众号图文中插入视频号卡片。通过打断打磨产品能力满足用户需求，视频号已经成为了创作者的一张新名片。

　　基于微信在各行各业以及不同地域市场的渗透力，可以预见未来视频号将有机会承担起信息普惠、消除信息鸿沟的作用。不少政府机构、大部分有影响力的机构媒体均已开通并运营视频号，通过视频号在公开场域的传播力量来达到更好的曝光效果。

　　根据数据显示，主流媒体与政府机构发布的内容，均在平台获得较好的用户肯定，强化正面宣传引导，有效放大了舆论传播的正向价值。11月24日，中央电视台首次通过视频号进行直播，内容为“嫦娥五号”发射的全过程，直播时间超过10小时，超过1w人分享了朋友圈。

　　疫情背景下，文旅行业受到重创，微信视频号有着触达更广人群的渗透力，且文旅单位通过视频形式可以非常直观地展示吸引力，通过公众号与小程序可直接导流到消费变现，能有效帮助文旅行业复苏。

　　90后村官小树，通过视频号让身边的人看到政府的扶贫政策，最高的一条超过20万人观看。小树发现，中国强大的信息基建和移动互联网浪潮覆盖到了这个贫穷的山沟沟，却不能让每一个人都拥有深度阅读的文化能力。所以，相比图文时代，视频号更加容易传播，不管男女老少都可以看到。

　　除此之外，视频号已经成为高校的另一张生动的新媒体名片，北京大学、黑龙江大学、中国人民公安大学、南华大学等全国高等院校都已把通过微信视频号展示高校形象、发布权威资讯、促进学生交流当成高校宣传工作的重点等。8月21日，黑龙江大学视频号入驻后，发布第一条视频观看量破百万，点赞量破1.7万。

　　5G技术的发展为视频能力提供了技术保障，目前，视频号已经串联起整体微信生态，形成闭环。可以预见，视频号在5G的发展下，将会发挥出更大的生态合力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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