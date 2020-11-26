2020年福建省级技术创新重大项目公布 泉州市52项榜上有名

近期，福建省工信厅公布245项2020年省级技术创新重大项目，泉州市共有52项榜上有名，项目数占全省各设区市属项目近四分之一，其中产业创新重大专项有13项，行业共性关键技术开发有39项，项目研发投入总额达11.63亿元，预计年新增销售收入31.37亿元。

在泉州市众多上榜的研发项目中，不乏一些具备良好产业化前景的技术开发项目。如，福建（泉州）哈工大工程技术研究院的“六轮六驱室外巡逻机器人系统的开发”项目，研发投入300万元，采用机器人技术代替人工在公共室外区域（如学校、公园等）完成包括协助执勤、自主安防、提供便民服务、异常行为识别等智能应用；晋江新建兴机械设备有限公司与航天科工集团北京计算机技术及应用研究所合作的“智能仓储系统研发/自动码垛”，项目研发投入8000万元，实现仓库内和车间内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化，年可新增收入1.3亿元，新增税收500万元。

科技创新是企业发展的不竭动力。泉州市一直努力将企业打造成为强大的创新主体，鼓励各领域的企业开展技术创新重大项目。据悉，本次“2020年省级技术创新重大项目”，泉州市工信局组织企业申报的项目涵盖新能源、智能装备、新材料、信息技术、节能环保、纺织鞋服等众多领域，项目类别包括产业创新重大专项和行业共性关键技术开发专项。

今后，泉州市工信局将重点支持列入省级技术创新重点项目获取福建省工信厅和泉州市财政技术创新专项扶持资金，同时，优先支持企业申报国家有关科技创新重大项目。（刘燕婷 苏少波）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)