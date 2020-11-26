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福建泉州主城区、各县城和重点乡镇已实现5G信号连续覆盖

刘燕婷 李从英

2020年11月26日11:23  来源：人民网-财经频道综合
 

　　据福建泉州市工信局统计，目前，泉州已累计建成5G基站超过9000个，主城区、各县城和重点乡镇已实现5G信号连续覆盖；7家企业利用5G+工业互联网探索数字化转型升级道路。

　　5G及工业互联网是当前创新最密集、增长最活跃的领域，二者融合催生的新业务、新业态、新模式，正成为引领经济高质量发展的重要引擎。为探索5G技术与工业领域的深度融合提升应用能力，泉州市依托5G技术，打造智能化工厂，促进互联网新技术与工业的融合，推动工业互联网产业化与成果转化，取得了不错的成效。如，乔丹体育股份有限公司5G智慧物流园、柒牌5G+AGV智能制造项目、福建百宏聚纤科技实业有限公司5G智慧工厂、晋江新建兴机械设备有限公司5G智慧仓储、福建省福能晋南热电有限公司5G智慧电厂、晋江华宇织造5G+数字工厂等。

　　“面对新技术新应用，企业要自主发力，政府也要精准助力。”据泉州市工信局相关负责人介绍，为了加快推动本地工业互联网发展，引导企业享受相关政策，泉州市今年来加大了培训和宣传力度。泉州市工信局今年组织了10家以上国内知名工业软件企业，在各县（市、区）开展制造业企业信息化诊断对接活动；同时，开展2020年工业数字经济专项资金项目申报工作，从软件和信息服务、动漫游戏、泉企上云、工业互联网、公共服务平台发展等方面支持软件企业发展，并积极推荐企业参与工信部2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目的申报。

　　下一步，泉州将进一步加快5G网络基础设施建设、加快建设工业互联网标识解析二级节点、加强政策扶持与引导等多管齐下推进5G在更广范围、更深程度、更高水平的应用与融合，积极为社会发展与经济建设赋能，全方位推动高质量发展超越。（刘燕婷 李从英）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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