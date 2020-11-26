食品生产追溯链、食品安全快检室加倍助力福建泉州抓好安全生产

一张二维码，勾勒出食品从业者的行为画像；一条溯源信息，串起一棵菜从农田到餐桌的流转路径。

在二维码功能越来越丰富的当下，扫码除了能够收付款外，它也成了查询信息的入口。福建泉州市针对正常生产经营的食品生产企业，大力推进全市统一的食品安全“一品一码”信息追溯体系，由泉州市市场监管局运用信息技术，为每个食品生产企业赋予一个对应的二维码，这个二维码成了食品生产者的“身份证”。消费者拿起手机，扫一扫便知食品“出身”，可获取相应的食品信息和生产企业信息。

“这是‘源头可溯、公众参与’的追溯链。”据介绍，截至目前，泉州市1500多家正常生产经营的食品生产企业已100%注册，录入追溯数据总量居福建省全省第一。

食品安全无小事。为了让老百姓确确实实看到“舌尖上的安全”，泉州除了建立食品生产的追溯链，还致力于搭建“食品安全快检室”。

“食品安全快检室”可以实现对日常食品中常见的理化指标、易滥用的添加剂以及易违法添加的非食用物质进行检测。就如，市民在农贸市场买了一块肉或一袋丸子，想要看这肉或丸子是否存在药物残留、瘦肉精、硼砂超标等问题，可以送到距离最近的基层市场监管所的食品安全快速检测室，快检员将会快速检测，并给出结果。

据介绍，2020年泉州市市场监管局以“一所一快检室”为目标，决定按照统一场所设置、统一建设标准、统一工作规程、统一管理制度的“四统一”要求，在全市的126个基层市场监管所新建（改造）食品安全快速检测室，实现基层市场监管所全覆盖。该项目被列入泉州市为民办实事项目，项目分两步实施，2020年建设60个，2021年完成剩下66个基层快检室的改造提升。目前，第一批60个基层所快检室已竣工验收，正式投入使用。

食品安全是安全生产中的一项，而安全生产事关民生福祉。今年以来，泉州市市场监管局聚焦民生保证、聚焦安全底线，强化市场监管，扎实推进社会治安综合治理各项工作，各方面都取得了明显成效。

在坚守药械安全底线上，泉州加强新冠肺炎疫情期间购买退热止咳药品人员信息登记，收集相关购药人员信息49864条；年初在较短时间内实现口罩、防护服等防护物资的产能快速增长，全市近50家生产企业获得医用物资临时生产资质，占到全省相关企业的三分之一，6家企业获得正式生产许可证和产品注册证等。并且，全市药品不良反应报告总数、医疗器械不良事件报告总数、化妆品不良反应报告总数排名皆居全省地级市报告数第一位。

在坚守特种设备安全底线上，泉州建立了特种设备安全形势分析研判例会制度，探索特种设备使用安全风险分类分级监管；并重点推进压力管道隐患排查治理、起重机械叉车安全整治、移动式压力容器风险管控、电梯安全监管和质量提升。截至目前，全市在册特种设备121527台，特种设备使用登记率99.72%、定期检验合格率99.14%、隐患整改率93.66%、年度监督检查率56.80%，一系列指标均创历年最好水平。

在坚守产品质量安全底线上，开展口罩等防护产品及原辅材料综合监管专项行动，查处相关案件104件，查获口罩37.4万只，案值26.9万元，罚没44.8万元；强化对涉及人体健康、财产安全的儿童学生用品、食品相关产品等专项监督抽查，今年已抽查222批次；严格工业产品生产许可证证后监管，督促2家危化品及其容器获证企业开展问题整改等。（刘燕婷 苏晓晖）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)