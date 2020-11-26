福建泉州探索“清洁生产” 将“末端治理”转变成“全过程污染控制”

强制性清洁生产是福建泉州市深入推进节能减排、改善环境质量、促进循环经济发展的重要抓手，截至目前，泉州市共有80多家企业通过清洁生产审核验收，共实施清洁生产方案1423个。

所谓“清洁生产”，是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，使社会经济效益最大化的一种生产模式，是将“末端治理”转变成“全过程污染控制”，把污染物消除在产生之前。

据泉州市生态环境局数据，这80多家企业通过实施清洁生产改造方案，共削减废水产生量1733万吨，削减化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项主要污染物产生量分别为10235吨、581吨、57522吨、4961吨，并实现节水330万吨，节电9598万度，节煤4.7万吨，产生节能降耗经济效益6.9亿。

泉州市强制性清洁生产工作开始于2017年，主要从严格筛选企业、实施联合惩治、开展多层次培训等方面入手，数年的探索与实践取得了较好的成效。

156家企业被列入省强制性清洁生产审核名单

截至目前，泉州共筛选156家企业列入福建省强制性清洁生产审核企业名单，其中，2020年有29家。被列入的企业主要集中在石化、化工、表面涂装、皮革、纺织、包装印刷等重点行业，以促节能减排。

企业清洁生产审核，是指按照一定程序对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，选定技术可行、经济合算及符合环境保护的清洁生产方案的过程。以期通过清洁生产审核达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。

为让强制性清洁生产工作落到实处，企业的清洁生产审核结果被纳入了企业环境信用评价体系。据悉，违反《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》相关规定的企业，需限期整改，拒不改正的将受到处罚，同时，处罚信息将被推送至各级信用信息共享平台，通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等向社会公布。

开展多层次清洁生产培训 将健全信用评价体系

同时，为增强企业清洁生产法律法规意识，服务和指导企业做好强制性清洁生产审核评估、验收等工作，泉州市生态环境局针对监管人员、清洁生产管理人员、专家和企业主要负责人开展清洁生产能力建设的培训；对咨询机构人员、企业人员开展清洁生产审核办法和技术等方面的培训，建立多层次、全覆盖的培训模式。

据悉，接下来，泉州将对咨询服务机构进行管理，对清洁生产审核咨询服务机构及其从业人员采取信用评级的管理办法，建立健全失信惩戒制度，将具有弄虚作假等行为咨询服务机构及其相关责任人，列入“黑名单”并定期向社会公开。同时，将充分发挥学会、产业协会等团体机构的作用，引导制定考评细则，定期对咨询机构的评估、验收成果进行质量管理考评。（刘燕婷 王伟霞）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)