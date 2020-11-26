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福建泉州发力项目攻坚 已开工207个民企项目有效助力强链补链

刘燕婷 戴其祥

2020年11月26日11:25  来源：人民网-财经频道综合
 

　　据福建泉州市工信局消息，截至目前，2020年泉州市共新对接民企项目283个，计划总投资1256亿元，其中，制造业项目189个，计划总投资772亿元；服务业项目94个，计划总投资494亿元。目前，项目已开工207个，开工率71%。

　　其中，投资额超过40亿元的项目有4个，分别是德化县中国德化白瓷小镇（60亿元）、泉港区20万吨环保再生纤维循环经济产业园项目（一期）（45亿元）、泉港区环氧丙烷项目（42.49亿元）和泉州开发区新型显示数字经济产业园（40亿元）。

　　今年以来，泉州市工信局按照《泉州市“项目攻坚2020”活动方案》的总体部署，结合落实福建省工信厅《2020年福建省民营企业产业项目对接行动计划》要求，以产业链招商为重点，加强招商推介，创新招商模式，强化落地服务，有效对接引进一批强链补链和新兴产业项目，为持续推进高质量发展和落实赶超任务提供项目支撑。

　　大力开展产业链招商

　　为提升产业基础能力和产业链现代化水平，根据全市产业发展规划布局，泉州市大力开展产业链招商，推动传统、重化、高新“三大板块”产业成形成势。并围绕“龙头”企业开展上下游招商，即“龙头企业开单、政企联手招商”，由龙头企业开出上下游产业项目清单，政府跟企业一家一家去谈，一家一家去争取，努力“落地一个龙头，建成一个链条”。

　　除了举办产业链招商活动，泉州市更是利用各种大型会议、论坛和庆典活动开展招商对接，进行招商推介和项目洽谈，取得了较好的成效。

　　探索系列线上招商新模式

　　在新常态下，泉州市探索招商引资工作新模式，让“招商项目在线谈，招商活动网上办，招商机遇深入挖”。

　　在这一系列的新模式中，泉州市及时搭建线上交流渠道，紧盯重点招商谋划项目，并推动谋划项目向签约落地转化；并探索在线推介招商环境、洽谈合作项目，鼓励各县（市、区）民企招商部门开展“不见面”招商；深入挖掘潜在发展项目，用好用足各项扶持政策，争取对接一批好项目，化困难为机遇，为泉州的产业转型发展注入新动能。

　　落地服务列入考核指标

　　“项目招商引进来，落地服务更要对接好。”为更好跟进并服务民企项目落地进展情况，泉州的市县两级民企对接部门除了日常跟进，还需不定期梳理汇总项目建设中存在的问题，加强协调、主动服务，及时协调解决存在的困难和问题，稳步推进民企项目落地建设和开工投产。

　　为有效形成合力，民企项目合同投资额、完成投资额、项目开工率、项目投产率等重要指标，被列入各县（市、区）政府（管委会）的年度绩效考核。甚至，有些地方还把民企产业项目对接完成情况，列入乡镇年终经济指标考核内容。

　　同时，泉州还不定期组织全市民企项目推进情况进行实地督查，并通报各县（市、区）民企对接项目的阶段性进展情况，鼓励先进，鞭策后进，确保民企对接工作按时序推进。（刘燕婷 戴其祥）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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