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沃森生物黄镇当选“全国劳动模范”

2020年11月26日13:16  来源：人民网-财经频道
 

日前，全国劳动模范和先进工作者表彰大会举行，云南沃森生物技术股份有限公司副董事长、玉溪沃森生物技术有限公司董事长黄镇荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

从业近40年，黄镇先后主持开发了10个细菌性疫苗产品。他介绍说，自首个产品（b型流感嗜血杆菌结合疫苗）上市至今已有13年，共售出1.6亿支疫苗，实现销售收入41.53亿元，利税总额近17亿元。

在13价肺炎球菌多糖结合疫苗（PCV13）15年的研发历程中，黄镇作为项目总负责人表示，希望自己研发生产的PCV13能为中国5岁及以下全年龄段儿童撑起预防肺炎球菌疾病的“保护伞”，为中国孩子们播种健康，创造美好。

今年以来，为了确保国家计划免疫政策的实施，满足国家疫苗接种的需求，特别是针对疫苗产品的供应将会出现短缺的客观实际。黄镇表示，还要研发出更多更好的疫苗品种，真正实现国产替代进口，同时开拓更广阔的国际市场。

此外，他还联合公司高管团队带领沃森生物全体员工开展“抗新冠、献爱心”的活动，向云南省红十字会捐款100万元，并向云南省工信厅联防联控指挥中心指定抗“疫”物资捐赠处捐赠防护服1200套，助力疫情防控。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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