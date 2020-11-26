助力经济复苏 互联网银行加码赋能小微企业

一名已经连续工作49个小时的女护士，为了让自己保持清醒，在医院走廊上原地小跑；汽车修理店的店主和学徒工作服上沾满油渍，但眼里仍然充满希望；即使下着大雨，外卖员依然将餐品送到客户手上……

近日，一首重新演绎的《真心英雄》受到各方热议，该片以群像的方式，讲述了普通人在困境中努力拼搏的故事。歌曲视频中，有一群人的故事格外瞩目：工厂老板老王与员工互相鼓气，虽然工厂运营艰辛但笑容一如创业初始…在2020年特殊的环境下，他们的经历就是万千大众及小微企业发展的真实缩影——即使路途遍布荆棘，但每个人都满怀对未来的希冀，奋力拼搏。

作为国内首家互联网银行、民营银行，微众银行始终坚持践行发展普惠金融的使命，为普罗大众和小微企业提供具有特色、优质便捷的金融服务，针对他们“短小频急”的金融需求不断拓展服务的广度和深度，初步形成了商业可持续的数字普惠金融发展模式。

发挥优势，践行普惠

目前，我国有3000多万家小微企业，是维系经济社会发展的根基、涵养民生就业的土壤，小微企业蓬勃发展，成为推动经济社会发展的重要力量。但在新冠肺炎疫情、逆全球化浪潮之下，小微企业面临前所未有的挑战。

由于小微企业的资金需求存在短、小、频、急的特点，传统信贷较难满足他们的紧急融资需求；互联网银行通过产品、服务和渠道的创新，能够提高小微企业金融服务的批量化、规模化、标准化水平，有效缓解小微企业融资的一系列痛点。

对于传统银行难以广泛触达的小微企业，微众银行通过政企合作、发挥科技优势，推出国内首个的全线上、纯信用的对公流动资金贷款产品“微业贷”，其服务的小微企业均为实体经济范畴。通过“微业贷模式”，微众银行探索出一条服务小微的新路径，有效解决了小微企业的融资痛点，更高效地服务实体经济。

微业贷所服务的是传统小微金融服务覆盖不足的深下沉客群，具有“50、30、20”的小额特征，即户均授信50万元、户均余额30万元、笔均借款20万元。具体数据显示，微众银行服务的小微客户年营业收入在1000万元以下的企业占比超过70%，员工人数不超过5人的占比67%，其中超过60%在授信时没有任何银行企业贷款记录。

精准帮扶小微企业，助力经济复苏

今年新冠肺炎疫情来势汹涌，长尾个人客户和小微企业受疫情冲击影响较大。对此，微众银行针对性地推出降率、减费、扩面、提质和保障渠道畅通、开辟绿色通道等举措，将相关政策精准触达最需要金融服务的经济社会末梢，助力个人客户和小微企业渡过疫情难关。

“企业不能正常运转，员工工资、房租、银行贷款却省不了，还要支付上下游合作商货款。”几个月前，佛山市海程宇机械自动化有限公司企业负责人万其勤忧心忡忡。今年的疫情给许多小微企业带来了不小压力，这家一家年产值超600万元的机械加工企业，在疫情期间一度停产，资金压力倍增。

在疫情严重的2月份，微众银行第一时间发布了“延期3个月还款”的措施。万其勤确认自己符合申请资质后，非常便捷地在微众银行企业金融公众号上办理了延期，极大缓解了企业的资金压力。

作为互联网银行，“全线上运营”的金融服务是微众银行的一大特色。其结合自身业务特色，微众银行充分发挥了金融科技和普惠金融领域优势，让企业实现足不出户办理业务，成为助力小微企业疫情防控和复工复产的“及时雨”。微众银行利用多种方式为小微企业渡过难关和高质量发展助力，落实“六稳”“六保”工作任务。

今年4月至5月，微众银行与中国进出口银行深圳分行和国家开发银行深圳分行达成了共计50亿元的“转贷款”合作，用于微众银行向符合条件的小微、外贸、三农企业提供融资，发放的贷款覆盖近万家小微企业。微众银行行长李南青在接受媒体采访时也表示，防控期间,监管机构鼓励政策性银行、商业银行与互联网银行展开业务合作,提供非接触式金融服务,是对线上贷款业务模式的充分认可。

创新服务模式，拓展普惠金融覆盖面

如何提高金融服务普罗大众、实体经济的质量和效率，一直是推动金融业高质量发展所要面对的重点和难题，服务模式的创新也成为了业内共同关注的主要方向。

早在2015年，微众银行就推出了全线上、纯信用、随借随还的小额信贷产品“微粒贷”，以满足大众“按需贷款、随时可得”的需求。2017年，微众银行继而推出国内首个全线上、纯信用企业流动资金贷款产品“微业贷”，满足小微企业的融资需求。

据了解，与市场普遍采用大多需要抵押的个人经营贷产品具有本质性的不同，“微业贷”更加契合国家商事法人化政策方向。目前，微众银行服务的小微企业广泛覆盖一线到五线，遍布全国27个省份，覆盖超过200座县级以上城市。

实际上，小微企业在经营过程中除了融资需求以外，还有许多其他金融与非金融需求。今年微众银行进一步将企业金融服务品牌升级为“微众企业+”，打造全链路商业服务生态，以开放协作的模式不断完善产品矩阵。

截至目前，微众银行服务企业法人客户超过170万家，累计发放了超过4000亿元的贷款，间接支持就业人口超过400万。这些客户全部为民营企业，其中，约三分之二的企业客户属首次获得银行贷款。

5年多来，微众银行以践行普惠金融为己任，专注于服务普罗大众和小微企业，通过服务模式的不断创新，初步探索出了一条商业可持续的普惠金融发展之路。

未来，微众银行将进一步发挥互联网银行在普惠金融和金融科技领域的经验优势，携手合作伙伴探索精心服务普罗大众、降低小微企业融资成本、支持实体经济发展的新模式、新路径。 （实习生 熊隽晗）

(责编：毕磊、夏晓伦)