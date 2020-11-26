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作业帮受邀参加GET2020教育科技大会

2020年11月26日14:51  来源：中国网
 
原标题：作业帮受邀参加GET2020教育科技大会

　　11月23日-24日，GET 2020教育科技大会在北京国际会议中心举办。作为国内最大的K12在线教育平台，作业帮受邀参加本次大会，作业帮副总裁罗亮在大会领袖论坛上分享了“后疫情时代作业帮对教育科技的探索”。罗亮表示，2020年突如其来的疫情倒逼所有教育从业者快速行动，开始进行线上“供给”,作业帮之所以能在短时间内，组织最优秀的老师提供最优质的课程，背后是公司长期的技术和数据积累。他认为，进入后疫情时代，教育科技公司还将面临更多挑战，对技术的要求也将进一步提高。

　　普惠是在线教育的最大价值

　　据了解，GET教育科技大会由芥末堆主办，是中国教育行业交流峰会，至今已举办6届。大会广邀国内外优秀的教育实践者分享经验和见解，探讨前沿教育科技产品，鼓励行业融合、教育创新，推动教育服务产业良性发展。本次大会的主题为“教育的信心与发展”，24日下午，作业帮副总裁罗亮在大会“或跃在渊”领袖论坛上作分享。

　　罗亮的分享从贵州省兴仁市鲤鱼湾三年级女生田安安的故事讲起。这个生活在大山里偏远小镇的女孩不喜欢数学，因为好多题不会做，所以作业空着写不出来。后来，爸爸在手机上给她请了老师，上完直播课那天，她第一次完成了所有的数学作业。后来，这个女孩慢慢得喜欢上了数学。

　　“其实，每次分享这个故事，我内心都很感动。”罗亮说，在中国有1.8亿中小学生，70%分布在中国三线及以下城市，他们缺乏好老师、好课程。而在线教育的最大价值，就在于用科技的力量，把知识分发到每一个有需要的学生身边。

　　借助互联网，在线教育机构打破时间、空间、地域的限制，搭建起把优质的教育资源放大、迁移、匹配的便捷管道。罗亮表示，作为在线教育行业的重要参与者和建设者，作业帮累计在超过8亿台智能设备上被激活，每月连接超过1.7亿用户。这样的积累构成了作业帮管道的底层能力，同时也反过来促进作业帮自身科技实力的提升。

　　“在作业帮，有60%的直播课学员都来自三线及以下的城市和乡村，这显示出教育科技的发展和创新，已经真真切切地用一线城市优质的教育资源，服务到了最普遍、最广大的学生。”罗亮表示。

　　后疫情时代对直播课技术要求更高

　　2020年，突如其来的疫情倒逼所有教育从业者快速行动，开始进行线上“供给”。疫情期间，作为行业内首家响应教育部门“停课不停学”号召的企业，作业帮在大年第一天就推出了面向全国用户的免费直播课程，在2020年2月3日至3月9日的5周内，作业帮275位老师为全国3300万中小学生带去1832节在线课程，总直播时长1174小时，最高同时在线学习人数超百万。

　　“转型”、“迁移”成为抗击疫情下的教育热词。而将教学从线下迁移到线上平台并非易事，其中面临着“技术”和“效果”这两大挑战。罗亮说，在疫情之前，作业帮面对的直播课学员是百万级的。而疫情期间，在线教育需求激增，突然要承受数千万级的学员量。“在直播过程中，只要有一些延时、卡顿，对于学生来说，可能就错失了知识点，便无法保证学习效果。”

　　为了保证直播的稳定和应对高并发场景，作业帮持续地进行技术升级，从原来的单一云服务发展到现在同时用多家云服务，从原来大多使用第三方直播系统发展到现在主要依靠自研系统，甚至连公司直播区的电线都有两路。

　　而所有这些努力的结果就是，面对行业最大级别的流量冲击，作业帮直播课的技术稳定性、直播流畅性得到了保障，零宕机、零事故。

　　超过30种神经网络的各司其职，只为了做好一次拍搜

　　后疫情时代对教育科技提出了更多的要求和挑战。罗亮表示，作业帮之所以能在短时间内，探索研发出大量的进一步提升学习效率的直播课新技术，背后正是因为长期的技术和数据积累，尤其是在拍照搜题方面。

　　在疫情期间，用户激增的需求就对拍照搜题业务提出了新的挑战。比如，过去用户拍照搜题，可能更多是对着书本或者手写的文字，而疫情期间却出现了很多对着屏幕拍照的需求，这无疑增加了对识别技术的要求。

　　针对不同用户使用场景下可能出现的模糊、倾斜、低像素、干扰等等各类拍照问题,作业帮在持续5年的自主研发和数据积累中,不断进行算法迭代和架构完善，确保给到用户的信息全面和准确。“在作业帮完整的文字识别流水线里,有超过30种不同的神经网络各司其职,每做一次拍照搜题的文字识别,都要运行260次以上的神经网络的预测。”罗亮说。

　　罗亮表示，拍搜体系背后的算法架构非常复杂,作业帮通过构建大规模的并行化GPU计算集群,在200ms内就能完成计算识别。目前作业帮拍搜系统每分钟可以完成100万次这样的完整识别流水线,识别到题目内容后,即可在索引量超过2.5亿的题库搜索引擎中进行搜索匹配。此外,超过一半的搜索结果会附带录制好的解题视频,可以全方位满足更多学生的需求。

　　除了基础的拍搜能力，作业帮还通过不断地积累在AI方面的技术能力，在更多的场景中持续探索创新，比如整页拍摄，用户可以整页拍照之后按照题目进行检索；自动批改，准确识别小朋友的字迹，有效提升批改准确率等。

　　罗亮表示，在疫情的冲击下，各行各业都起了很多变化。在线教育行业也进入了全新的发展阶段，也对技术提出更高的要求和更大挑战。他相信，未来，在激发优质教育新供给，推动教育普惠均衡发展方面，教育技术侧将发挥更大的作用，助力中国教育迈向数字化、智能化、个性化的新台阶。

(责编：许维娜、毕磊)
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