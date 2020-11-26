“一带一路”上的“太平医疗站”

近日，位于印尼南苏门答腊省和爪哇万丹省的两所“太平医疗站”正式投入使用。现场医疗站为国家能源集团国华印尼南苏电厂和爪哇7号电厂的中印双方员工及周边居民，提供7*24小时紧急医疗服务。这也是中国太平迈出海外“保险+医疗”服务领域的重要一步。

随着国家“一带一路”倡议的推进，越来越多中国企业在海外投资、经营，大量外派遣人员在海外工作和生活，由于海外复杂的安全环境和参差不齐的医疗条件，如何保障外派员工在境外的人身健康和财产安全变得愈加重要。

印度尼西亚作为“一带一路”沿线的重要国家之一，是中国不可或缺的贸易伙伴。1996年，中国太平在印尼设立了财产保险子公司，为到当地投资的中资企业提供财产保险保障和相关保险服务。目前，太平印尼已经成为当地中资企业的最佳选择，印尼90%以上的中资项目都由太平印尼承保。

中国太平还设置了专项的防灾防损基金，聘请国际顶级风险工程师、专业安全防护专家、国际知名救援机构等，定期组织企业进行安全防护、急救施救培训。

为确保外派员工医疗保障落实到位，太平财险与太平印尼内外联动，发挥中国太平保险集团国际化经营优势整合医疗资源，在“保险+医疗”模式下提出“医疗驻场”创意，设立“太平医疗站”，点对点为项目企业外派员工提供高品质医疗服务。

今年9月初，不惧印尼疫情，在国华电力总部和国电经纪的支持下，整个项目组通力协作，克服重重困难，按时完成药品、耗材、设施等的全面配备。“太平医疗站”的启用彻底疏通了企业外派员工就医难题，还能助力企业加强疫情防控。

太平财险国家能源集团项目服务小组负责人郭大鹏说，“中国太平在充分发挥保险保障功能的同时，更强调前置风险管理和普及健康医疗的理念，接下来我们还计划在柬埔寨、孟加拉、越南等国家的‘一带一路’重点项目上建设‘太平医疗站’，让中资企业更加有信心走出国门，让中国太平的服务深入人心。”（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)