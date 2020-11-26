人民网>>财经

“一带一路”上的“太平医疗站”

2020年11月26日15:47  来源：人民网-财经频道
 

近日，位于印尼南苏门答腊省和爪哇万丹省的两所“太平医疗站”正式投入使用。现场医疗站为国家能源集团国华印尼南苏电厂和爪哇7号电厂的中印双方员工及周边居民，提供7*24小时紧急医疗服务。这也是中国太平迈出海外“保险+医疗”服务领域的重要一步。

随着国家“一带一路”倡议的推进，越来越多中国企业在海外投资、经营，大量外派遣人员在海外工作和生活，由于海外复杂的安全环境和参差不齐的医疗条件，如何保障外派员工在境外的人身健康和财产安全变得愈加重要。

印度尼西亚作为“一带一路”沿线的重要国家之一，是中国不可或缺的贸易伙伴。1996年，中国太平在印尼设立了财产保险子公司，为到当地投资的中资企业提供财产保险保障和相关保险服务。目前，太平印尼已经成为当地中资企业的最佳选择，印尼90%以上的中资项目都由太平印尼承保。

中国太平还设置了专项的防灾防损基金，聘请国际顶级风险工程师、专业安全防护专家、国际知名救援机构等，定期组织企业进行安全防护、急救施救培训。

为确保外派员工医疗保障落实到位，太平财险与太平印尼内外联动，发挥中国太平保险集团国际化经营优势整合医疗资源，在“保险+医疗”模式下提出“医疗驻场”创意，设立“太平医疗站”，点对点为项目企业外派员工提供高品质医疗服务。

今年9月初，不惧印尼疫情，在国华电力总部和国电经纪的支持下，整个项目组通力协作，克服重重困难，按时完成药品、耗材、设施等的全面配备。“太平医疗站”的启用彻底疏通了企业外派员工就医难题，还能助力企业加强疫情防控。

太平财险国家能源集团项目服务小组负责人郭大鹏说，“中国太平在充分发挥保险保障功能的同时，更强调前置风险管理和普及健康医疗的理念，接下来我们还计划在柬埔寨、孟加拉、越南等国家的‘一带一路’重点项目上建设‘太平医疗站’，让中资企业更加有信心走出国门，让中国太平的服务深入人心。”（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved