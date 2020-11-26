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发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施

2020年11月26日15:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？

11月26日，国新办举行《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》国务院政策例行吹风会，国家发展改革委秘书长赵辰昕对此进行了回应。他指出，《实施方案》的出台就是要真正让问题解决，让老年人真正方便起来，让大家都享受到这种发展的实惠。

赵辰昕表示，出台《实施方案》以后，将建立国家发改委、国家卫健委共同牵头、国务院有关部门参加的部际联席会议机制，明确责任分工，加强统筹推进。“我们正会同有关部门按照《实施方案》要求，抓紧研究各领域配套实施方案，力争在年底前，尽快出台一批解决老年人运用智能技术最迫切问题的有效措施。”

此外，还将督促各地区、各部门加强工作统筹，建立工作台账，明确时间表、路线图，确保各项工作能够做实做细，真正落到位，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。同时，为了保证真正落地，还将定期组织开展第三方评估，对各地区公共服务适老化程度进行评价，相关结果会纳入积极应对人口老龄化综合绩效评估。

最后赵辰昕指出，下一步将会同有关方面，把促进老年人融入智慧社会作为人口老龄化国情教育的重点，加强正面宣传和舆论监督，弘扬尊重和关爱老年人的社会风尚，并且对有益的做法、典型的案例及时进行宣传报道，组织开展经验交流活动，让全社会学习和借鉴。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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