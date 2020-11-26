发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式

人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。

11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》国务院政策例行吹风会。“《实施方案》的核心，简单用一句归纳就是在使用智能技术的同时，传统的方式还是要保留的。”国家发展改革委秘书长赵辰昕在吹风会上表示，既要欢迎智能技术有效推广应用，用智能技术为生活生产提供相关的便利，但同时一定要合理的保留老年人以及相关群体熟悉的传统服务方式，以满足不同年龄段、不同教育背景、不同生活习惯的人们特别是老年人的日常生活。

赵辰昕指出，《实施方案》提出坚持传统服务与智能创新相结合，坚持普遍适用与分类推进相结合，坚持线上服务与线下渠道相结合，坚持解决突出问题与形成长效机制相结合。

《实施方案》明确了要保留的传统服务的重要场景，主要包括老年人以及一些相关群体日常生活中涉及到的高频事项，比如疫情防控、交通出行、看病就医、消费支付、游园健身、办事认证等等，将来智能技术可能应用的其他领域，也要充分考虑到老年人的生活习惯。

此外，《实施方案》对如何保留传统服务提出了多种形式。第一类就是要保留传统的纸质凭证，比如不会扫码或者不方便扫码的老年人，可以由社区、医院提供纸质证明，还有要求车站、文体场馆保留车票、门票等传统的纸质凭证；同时，要加快打通后台信息，扩大身份证件、社保卡、老年卡、医保电子凭证等证件的通用范围。

第二类是专设老年人的服务通道，主要是设立无健康码通道，以及各类生活服务优化老年人绿色通道等。

第三类是保留人工服务，让窗口服务、电话专线、引导人员能够更好的帮助老年人；一些场所要保留传统的办事方式，比如消费场所要支持现金和银行卡的支付；社保、民政、电信、缴费等便民服务要保留线下办理的渠道。在保留传统方式的同时，《实施方案》也要求开发适合老年人使用特点的硬件产品和软件的应用。

最后，赵辰昕指出，让老年人等一些相关群体更好的融入到智能社会，需要全社会共同行动，《实施方案》明确了与高频事项与服务场景密切相关的职能部门的责任，也要求地方政府要制定时间表、路线图，对重点任务做好细化的安排，要把责任扛在肩上，确保每一项工作有人抓、有人管。“下一步各地各部门将会立即行动，努力让每一位老年人都能生活的安心、舒心、便捷，安享幸福晚年。”

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