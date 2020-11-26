徐雷：以零售数智化实现增长方式的改变

在今年JDD大会围绕“传统零售的数智化转型”为主题的零售科技论坛上，京东零售发布了专注泛零售行业的技术服务生态——京东零售云，及其面向产业带、传统零售的SaaS化解决方案“商羚SaaS商城”。京东零售集团CEO徐雷表示，在某种程度上来说，京东零售已经是一家构建在供应链基石之上的数智化公司。

京东零售的技术本色有多强？徐雷列举了一组数据：京东零售目前管理着超过500万个自营SKU，但能够将库存周转天数降至34天，供应链管理能力已经达到了世界级水平；在刚刚过去的京东11.11期间，京东零售以智能供应链能力帮助3.3万个品牌、超过500万种商品进行智能预测、自动调拨和智能履约，有13532个重点品牌的销售增速超300%；京东营销360平台运用大数据、人工智能等领先技术，以数智化手段进行用户营销与运营，进行用户生命周期管理，有力支持了1年1亿多新用户的增长；同样在京东11.11期间，京东智能情感客服能够利用自然语言处理、机器学习、语音交互等AI前沿技术，在“导购”、“客服”、“售后”等身份间自如切换，服务次数超过8000万次。

在徐雷看来，今年在诸多不确定因素的影响下，京东零售前三季度在收入、用户等核心指标上能够取得高质量的增长，数智化社会供应链在其中发挥了重要的作用。他认为，“当企业面临各种环境不确定的情况，如何找到确定性增长路径是大家关注的焦点，以零售数智化实现增长方式的改变，则是确定的解决方案之一。零售数智化不仅能够为社会生产、流通、服务的各个环节提质增效，同时也将创造、催生新的需求，带来供给端、消费端的双重增长。”

“京东将致力于打造数智化社会供应链，以供应链生态为零售行业提供增长新动能，为消费者与品牌商、商家创造价值。”徐雷表示。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)