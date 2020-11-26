打磨细节 一加借社区文化发力高端手机市场

近几年，“创新”和“精品”逐渐成为国际市场评价中国产品最多的口碑新标签。“中国制造在海外已经广受认可”，这是一加科技创始人兼CEO刘作虎对当下中国品牌国际化的评价。

刘作虎表示，高端是一种综合产品能力，不在于某一个板块特别得强。为此，一加会对产品的每一个细节进行精细打磨，不惜成本地将每一个板块都做到更好，提升综合产品能力，以达到平衡。

在刚刚结束的“双十一”，一加手机也取得了不错的成绩：一加 8T 赛博朋克 2077 限定版全渠道开售全网25秒售罄，苏宁单一渠道秒罄，一加 8T 和一加 8 系列全平台销售额破亿，一加8T单品成绩在苏宁平台3000-4000元价位段手机销量及销售额排前列。

在疫情冲击下，一加今年在全球高端手机市场也成绩斐然：调研机构Counterpoint公布的2020年Q1全球高端手机市场报告表明，一加手机在北美、西欧、东欧、中东和非洲等全球多个地区的高端手机市场份额排名前五。其中，在西欧，一加手机位居第三。

一加用亮眼的成绩讲述了“好产品会说话”的道理。7年以来，一加执着细节打磨，正是这种对细节的严格把控让品牌不断深入人心。

一加方面认为，除了死磕细节、专注耕耘外，一加能够做出令用户满意的高端产品，在全球高端手机市场占据一席之地，还有另一个重要“法宝”，那就是它的社区文化。

一加方面还表示，成立七年来，一加与这群“加油”（一加粉丝的统称）一起成长，始终想“加油”所想，也获得了来自全球“加油”的支持。在2015年，一加于美国纽约时代广场独创了一加Pop-up闪店活动，并坚持至今。在德国，曾有粉丝为了参加一加Pop-up闪店活动，等了足足17个小时。在印度举行的一场一加Pop-up闪店活动中，曾有千名粉丝冒雨排队购机。在一加 8T 新品开售之时，一加手机在中国七城——北京、上海、深圳、重庆、武汉、南京、昆明举行一加Pop-up闪店活动，蜿蜒曲折挤满了整个场地的队伍在各地上演......

随着品牌的成熟，一加的影响力也在逐步提升。在2020年的BrandZ中国品牌出海50强榜单中，一加位居第8位，连续四年排名上升。刘作虎还宣布将在做好精品的基础上，朝着产品线、渠道和周边生态三个方向做“大”。

在当代社会，手机似乎已成现代人身体的一部分，或者说，手机是大家的绝对刚需。一加方面表示，经过千锤百炼的中国品牌现在已做大做强。未来，将会把产品的品质感、手机体验、品牌效应融为一体，希望迎来越来越好的发展。（毕磊）

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