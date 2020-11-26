工地“云”集体婚礼举行 吸引超过20万人次在线观看

11月21日下午，中建五局华南公司举办了以“建证幸福·筑梦华南”为主题的集体婚礼，30对新人采用“云婚礼”直播和线上互动的形式，携手步入婚姻的殿堂。继22对建筑工人夫妻在东莞万象府一标段项目工地圆婚纱梦后，这里再次见证了16对东莞建筑新人喜结良缘。
在万象府一标段项目工地上，第一对亮相的新人是钟路达和黎淑芳。二人在工会“红娘”娜姐的牵线下结缘相识，从相知到相爱。
中建五局华南公司集体婚礼已经举办13届。该公司党委副书记、纪委书记、工会主席郭连山表示，集体婚礼是倡导移风易俗、婚事新办的社会新风，是培养文明节俭、健康向上的生活方式。今天30对新人，以云婚礼“建”证幸福，既简单又时尚。
在婚礼现场看到，新人们身着中式礼服，手牵红绸步入会场，跨火盆、过马鞍、三鞠躬，共同宣读婚书，许下这一生“爱的承诺”。中建五局华南公司援建孟中友谊展览中心的海外新人陆英蒙、覃雪梅，以视频形式分享幸福，讲述“一带一路”爱情故事。
中建五局华南公司党委副书记、常务副总经理孙体安介绍，本次婚礼采用云婚礼的形式，四个城市同屏连线，分享建筑人的幸福，总共有30对新人携手步入婚姻的殿堂。其中，16对东莞建筑新人喜结良缘。
集体婚礼让一批因疫情而推迟婚期的青年建设者，在工地一线迎来简约的中式集体婚礼。苏广源来自南方光源研究测试平台项目，今年春节期间曾参与临时防疫医院建设。他说，“感谢公司工会帮助我找到了真爱，还为我们举办集体婚礼，这种宠爱员工的福利套餐，让我们获得感、幸福感满满。”
此次集体婚礼过程全程通过网络平台进行直播，全国各地网友通过手机观看这场特殊而有意义的婚礼，还有不少热心网友为新人送上了云祝福。本次云集体婚礼，累计吸引了超过20万人次在线观看。
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