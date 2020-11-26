人民网>>财经

工地“云”集体婚礼举行 吸引超过20万人次在线观看

2020年11月26日17:03  来源：海外网
 
原标题：工地“云”集体婚礼举行 16对东莞建筑新人喜结良缘

　　11月21日下午，中建五局华南公司举办了以“建证幸福·筑梦华南”为主题的集体婚礼，30对新人采用“云婚礼”直播和线上互动的形式，携手步入婚姻的殿堂。继22对建筑工人夫妻在东莞万象府一标段项目工地圆婚纱梦后，这里再次见证了16对东莞建筑新人喜结良缘。

　　在万象府一标段项目工地上，第一对亮相的新人是钟路达和黎淑芳。二人在工会“红娘”娜姐的牵线下结缘相识，从相知到相爱。

　　中建五局华南公司集体婚礼已经举办13届。该公司党委副书记、纪委书记、工会主席郭连山表示，集体婚礼是倡导移风易俗、婚事新办的社会新风，是培养文明节俭、健康向上的生活方式。今天30对新人，以云婚礼“建”证幸福，既简单又时尚。

　　在婚礼现场看到，新人们身着中式礼服，手牵红绸步入会场，跨火盆、过马鞍、三鞠躬，共同宣读婚书，许下这一生“爱的承诺”。中建五局华南公司援建孟中友谊展览中心的海外新人陆英蒙、覃雪梅，以视频形式分享幸福，讲述“一带一路”爱情故事。

　　中建五局华南公司党委副书记、常务副总经理孙体安介绍，本次婚礼采用云婚礼的形式，四个城市同屏连线，分享建筑人的幸福，总共有30对新人携手步入婚姻的殿堂。其中，16对东莞建筑新人喜结良缘。

　　集体婚礼让一批因疫情而推迟婚期的青年建设者，在工地一线迎来简约的中式集体婚礼。苏广源来自南方光源研究测试平台项目，今年春节期间曾参与临时防疫医院建设。他说，“感谢公司工会帮助我找到了真爱，还为我们举办集体婚礼，这种宠爱员工的福利套餐，让我们获得感、幸福感满满。”

　　此次集体婚礼过程全程通过网络平台进行直播，全国各地网友通过手机观看这场特殊而有意义的婚礼，还有不少热心网友为新人送上了云祝福。本次云集体婚礼，累计吸引了超过20万人次在线观看。

(责编：夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved